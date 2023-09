Saiba como foi a vitória de Verstappen no GP do Japão de F1 e o hexa da Red Bull

Max Verstappen ganhou o Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1 neste domingo (24). O piloto holandês largou na primeira posição no Circuito de Suzuka e ao fim da disputa consagrou a Red Bull como hexacampeã do Mundial de Construtores da F1. Esta é a 47ª vitória de Verstappen na carreira, e a 13ª na temporada 2023. No pódio, Verstappen teve a companhia de Lando Norris, que conquistou o segundo lugar consecutivo, e de Oscar Piastri, que subiu na plataforma pela primeira vez na carreira dele, ambos da McLaren.

Carlos Sainz subiu do sexto para o quinto lugar, enquanto o piloto da Red Bull caiu do quinto para o sétimo lugar e teve um contato com Lewis Hamilton, que estava originalmente em oitavo. Na parte de trás do grid, houve um incidente na curva 1 envolvendo Bottas, Alexander Albon, Esteban Ocon e Guanyu Zhou, levando à entrada do safety car.