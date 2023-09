Sem Neymar, Al-Hilal bate Al-Ittihad em jogo maluco de 7 gols e virada épica

O Campeonato Saudita tem um novo líder. Em um jogaço nesta sexta-feira (1º), com direito a sete gols e virada épica, o Al-Hilal venceu o Al-Ittihad por 4x3, no Estádio Príncipe Abdullah al-Faisal, e assumiu a ponta da tabela da competição. O centroavante Mitrovic foi o grande destaque da partida, com três gols marcados. Al-Dawsari também deixou o dele e garantiu o triunfo.



Ainda sem Neymar - que não foi nem relacionado para a partida -, Al-Hilal chegou aos 13 pontos com a vitória e virou líder provisório do Sauditão. Mas pode ser ultrapassado pelo Al-Ahli, que tem 12 pontos e joga no sábado (2), contra o Al-Fateh, fora de casa. Já o Al-Ittihad, do astro Benzema, estaciona nos 12 pontos e cai para a segunda colocação.