Neymar não é relacionado para jogo e estreia pelo Al-Hilal é adiada

Neymar ainda não tem data de estreia pelo Al-Hilal. Crédito: Al-Hilal/Divulgação

Ainda não é dessa vez que Neymar fará sua esperada estreia pelo Al-Hilal. O brasileiro vinha treinando normalmente durante a semana e criou-se a expectativa de que ele participasse do jogo contra o Al-Hilal, que vale a liderança do Campeonato Saudita. Mas o camisa 10 não foi relacionado pelo técnico Jorge Jesus para a partida, nesta sexta-feira (1º).



O treinador optou por preservar o atacante, que se recuperou recentemente de uma lesão na coxa esquerda. Dessa forma, ele não será nem opção no banco de reservas.

Vale lembrar que Neymar foi convocado pelo técnico Fernando Diniz para os primeiros jogos da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A equipe canarinha se apresenta na próxima segunda-feira (4), quando inicia a preparação para enfrentar a Bolívia, na sexta-feira (8), em Belém, e a seleção do Peru, no dia 12, em Lima.

Há algumas semanas, Jorge Jesus havia criticado a convocação de Neymar, e afirmou que o atacante não tinha condições de se apresentar à Seleção. O departamento médico da CBF, por sua vez, disse que estava "monitorando" o quadro de Neymar. A princípio, o atacante está confirmado para os jogos do Brasil.