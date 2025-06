FUTEBOL

Vitória enfrenta o Confiança nas quartas da Copa do Nordeste; veja confrontos

Rubro-Negro foi líder do Grupo A e encara o pior classificado do Grupo B

Wendel de Novais

Publicado em 7 de junho de 2025 às 19:39

Vitória vai encarar o Confiança Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Depois da realização da última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, neste sábado (8), o Vitória, que já tinha se classificado em primeiro do Grupo A, conheceu o seu adversário nas quartas de finais da competição. O Leão da Barra vai encarar o Confiança na próxima fase, já que os sergipanos se classificaram na quarta posição do Grupo B. >

A próxima fase, que acontece em jogo único, será disputada entre os dois times no Barradão, já que o Vitória possui melhor campanha na copa em relação ao seu rival. A data do confronto decisivo, no entanto, ainda não foi definida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que organiza o torneio e tenta encontrar uma brecha no calendário nacional.>

Além de Vitória e Confiança, os outros três confrontos das quartas foram definidos. Líder do Grupo B, o Bahia vai encarar o Fortaleza. Sport e Ceará farão o segundo confronto entre times da elite do Brasileirão. O quarto e último confronto da fase vai ser CSA e Ferroviário.

