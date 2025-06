PARADA CARDÍACA

Jovem de 20 anos morre enquanto corria maratona no dia do seu aniversário

João Gabriel teve um mau súbito seguido de uma parada cardiorrespiratória

Um jovem, de 20 anos, morreu durante uma corrida na cidade de Porto Alegre, neste sábado (7). Segundo informações prestadas ao G1 RS por um amigo, ele corria uma maratona pela primeira vez na vida, no dia do próprio aniversário. >

O rapaz foi identificado como João Gabriel Hofstatter Delamare. Ele era estudante de Ciência de Dados e Inteligência Artificial, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS).Ele participava do primeiro dia da 40ª Maratona Internacional de Porto Alegre quando teve um mal súbito e faleceu em decorrência de uma parada cardiorrespiratória. >

Segundo informações do Clube de Corredores de Porto Alegre (CORPA), responsável pela organização da corrida, o jovem havia se inscrito para competir na meia maratona, de 21 km. Ele chegou a correr 20 km, mas em seguida passou mal e caiu. "A equipe médica foi acionada e imediatamente dirigiu-se para o atendimento, onde iniciou todos os protocolos de ressuscitação cardiopulmonar (RCP), conforme as diretrizes do Colégio Americano de Cardiologia. Infelizmente, apesar de todos os esforços, o atleta não resistiu", explicou o clube, ao lamentar a morte do rapaz. >