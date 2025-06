BARBARIDADE

Barbeiro é suspeito de estuprar enteado de 7 anos após morte da mãe da criança

Segundo a polícia, os crimes começaram em 2024

Um barbeiro, de 48 anos, foi preso por suspeita de estupro de vulnerável contra o enteado de 7 anos. Segundo a Polícia Civil do Amazonas (PCAM), os abusos começaram após a morte da mãe da criança, no final de 2024. >

A corporação informou que a prisão foi realizada no local de trabalho do suspeito, uma barbearia no bairro Coroado, zona leste de Manaus (AM).>