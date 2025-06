RIO DE JANEIRO

Office-boy morre baleado durante operação policial em festa junina

Outras cinco pessoas ficaram feridas

Um tiroteio durante uma operação do Batalhão de Operações Especiais (Bope) interrompeu uma festa junina na comunidade do Santo Amaro, no Catete, Zona Sul do Rio, na noite de sexta-feira (6). Herus Guimarães Mendes, 24 anos, office boy de uma imobiliária, foi morto com dois tiros. Além dele, cinco pessoas ficaram feridas, incluindo um adolescente de 16 anos. >