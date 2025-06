FUTEBOL

Bahia vai encarar o Fortaleza nas quartas da Copa do Nordeste; veja confrontos

Esquadrão se classificou em primeiro do grupo B e Fortaleza ficou em 4º no A

Wendel de Novais

Publicado em 7 de junho de 2025 às 19:31

Bahia x Fortaleza Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Após vencer o Náutico na Fonte Nova, neste sábado (7), o Bahia não confirmou apenas a primeira colocação do Grupo B da Copa do Nordeste. O Esquadrão definiu ainda o Fortaleza como seu adversário nas quartas de finais. Isso porque o time cearense terminou na quarta colocação do Grupo A, o que gera um cruzamento direto entre os dois. >

A próxima fase, que acontece em jogo único, será disputada entre os dois times na Fonte Nova, já que o Esquadrão possui melhor campanha na copa em relação ao seu rival. A data do confronto decisivo, no entanto, ainda não foi definida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que organiza o torneio e tenta encontrar uma brecha no calendário nacional.>

Além de Bahia e Fortaleza, os outros três confrontos das quartas foram definidos. Líder do Grupo A, o Vitória vai encarar o Confiança. Sport e Ceará farão o segundo confronto entre times da elite do Brasileirão. O quarto e último confronto da fase vai ser CSA e Ferroviário. >