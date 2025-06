FUTEBOL

Bahia vence Náutico de virada e avança na Copa do Nordeste como líder geral

Tricolor superou o Timbú por 3 a 1 na Fonte Nova

Wendel de Novais

Publicado em 7 de junho de 2025 às 19:31

Tiago marcou duas vezes contra o Náutico Crédito: Reprodução

O Bahia venceu o Náutico de virada por 3 a 1 na noite deste sábado (7), na Fonte Nova, pela 7ª e última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Com o triunfo, o tricolor garantiu a liderança do Grupo B e teve o melhor desempenho em pontos entre todos os times da competição, o que garante a vantagem de decidir em casa eventuais confrontos no mata-mata. >

Precisando do resultado para avançar de fase, o Náutico impôs dificuldades para o Esquadrão, pressionando a saída de bola durante todo o jogo. A estratégia surtiu efeito já aos 7 minutos do primeiro tempo, quando Bruno Mezenga abriu o placar para o Timbú. Ainda no primeiro tempo, porém, Tiago conseguiu empatar para a partida e levar o 1 a 1 para o vestiário.>

Já no segundo tempo, Tiago, de novo, fez o gol que deu a virada ao Esquadrão antes de Michel Araújo marcar e colocar números finais na partida. Com o resultado, o Bahia também definiu o seu próximo adversário nas quartas de finais da competição. O tricolor vai encarar o Fortaleza em jogo único a ser disputado na Fonte Nova. O confronto, no entanto, ainda não tem data marcada e espera a definição da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que é quem organiza a competição.>

Bahia vence Náutico de virada na Fonte Nova 1 de 5

O jogo >

Mesmo com o time reserva, o Bahia começou o jogo com a posse de bola, tentando jogadas, principalmente, pelas laterais. Nos minutos iniciais, no entanto, o time não conseguiu ser efetivo. Com o Náutico, foi diferente. Aos 7 minutos, na primeira vez que o time pernambucano apertou a saída do Bahia, conseguiu recuperar a bola. Na sequência da jogada, Bruno Mezenga foi lançado na área, dominou e bateu mascado, mas anotou o primeiro gol do jogo.>

Os jogadores e a comissão técnica do Bahia reclamaram de um possível impedimento do centroavante do Náutico, mas o lance não foi revisado, já que não há VAR nessa fase da Copa do Nordeste. Após sair atrás do placar, o Esquadrão piorou na partida, enquanto os visitantes passaram a controlar as ações da partida, ficando mais perto do segundo gol do que de tomar o empate. A pressão dos pernambucanos se dava sobretudo na saída de bola do Bahia. >

A pressão foi tão efetiva que só aos 28 minutos de jogo o Bahia teve uma chance clara de gol. No entanto, quando chegou, o Esquadrão resolveu o troco na mesma moeda. Em jogada pelo meio de campo, Nestor deu belo passe em profundidade para Tiago, que arrancou e, com tranquilidade, bateu por baixo de Muriel para empatar a partida na Fonte Nova. Mais um lance ajustado que teve reclamação de impedimento do Náutico, mas que não houve revisão por conta da ausência do VAR antes das quartas.>

Com o empate, o jogo ficou mais aberto e muito brigado no meio de campo, mas os erros das duas equipes impediam chances mais claras de gol. O Náutico voltou a assustar aos 37 minutos quando, novamente depois de uma roubada de bola, subiu para o contra ataque. A bola foi alçada na área e, após a zaga do Bahia afastar, ficou a caráter para Marco Antônio bater na meia lua da grande área. O meia finalizou forte, mas a bola passou a direita do gol de Ronaldo. >

Para deixar tudo igual em gols e em chances claras criadas, Kayky fez boa jogada pela direita aos 45 minutos e tabelou com Nestor que, com passe por elevação milimétrico, deixou o camisa 37 na cara de Muriel. Na hora de finalizar, no entanto, o atacante tricolor errou feio e furou, desperdiçando a chance de colocar o Esquadrão na frente antes mesmo do intervalo. Mesmo com o acréscimo de quatro minutos, não houve mais chances de gol e o placar ficou em 1 a 1.>

Na volta para o segundo tempo, o jogo se manteve como na primeira etapa. O Náutico se colocou na frente para pressionar a saída de cola e conseguiu complicar o Esquadrão. Com a bola no pé, no entanto, os pernambucanos pecavam e não conseguiam criar. Como castigo, o Bahia se mostrou cirúrgico novamente ao chegar pela primeira vez com mais ímpeto na etapa final. >

Em jogada na direita, Michel Araújo conduziu a bola de fora para dentro e passou para Tiago na profundidade. Frente a frente com Muriel, o atacante tentou tocar para o meio da área, mas a bola desviou na zaga do Náutico e pegou o caminho do gol para a virada. Em seguida, ao invés de recuar, Ceni resolveu ser ainda mais ofensivo e promover as entrada de Willian José no lugar de Nestor e Ademir no lugar de Kayky.>

Com a alteração, o time baiano dominou a partida com sobra e saiu bem ao ataque, tendo dois gols anulados por impedimento. Porém, só aos 32 minutos da segunda etapa a tática deu resultado no placar. Quando o Náutico estava pressionado em busca do empate, o Bahia roubou a bola e saiu em arrancada com Ademir, que serviu Michel Araújo na área. De frente para o gol e sozinho, o uruguaio bateu bem para marcar o 3 a 1.>

FICHA TÉCNICA >

Bahia x Náutico - 7ª rodada da Copa do Nordeste >

Bahia: Ronaldo; Arias, Gabriel Xavier, Fredi e Zé Guilherme (Juba); Michel Araújo, Acevedo e Nestor (Willian José); Cauly, Tiago (Ruan Pablo) e Kayky (Ademir). Técnico: Rogério Ceni. Eu >

Náutico: Muriel; Marcos Ytalo, Índio, Carlinhos e Igor Fernandes (Odivan); Auremir, Igor Ferreira e Marco Antônio; Vinicius, Kelvin e Bruno Mezenga. Técnico: Hélio dos Anjos.>

Estádio: Arena Fonte Nova, em Salvador.>

Gols: Bruno Mezenga para o Náutico, aos 7 minutos do primeiro tempo; Tiago para o Bahia, aos 28 minutos do primeiro tempo e aos 13 da segunda etapa; Michel Araújo para o Bahia; aos 32 do segundo tempo;>

Cartões Amarelos: Igor Pereira, do Náutico. >

Arbitragem: Fabio Augusto Santos Sa Junior (SE), Daniel Vidal Pimentel (SE), Rodrigo Guimaraes Pereira (SE) e Ricarle Gustavo Goncalves Batista (BA).>

Público: 22.933>