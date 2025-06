FALA, TREINADOR!

'Faltando um pouquinho de confiança', diz Ceni sobre pedido de Lucho para jogar de ponta

Treinador comentou entrevista do uruguaio sobre posicionamento

Wendel de Novais

Publicado em 7 de junho de 2025 às 20:59

Lucho foi um dos destaques do Bahia na goleada sobre o Colo Colo Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Apesar do triunfo contra o Náutico e a classificação como líder geral da Copa do Nordeste, um dos primeiros questionamentos feito a Rogério Ceni na coletiva de imprensa após o jogo foi as declarações feitas por Lucho Rodriguez sobre um desejo de voltar a atuar pela ponta. Em resposta, o treinador ressaltou que o uruguaio virou titular pelos gols que fazia como camisa 9 e que acredita que a falta de confiança está afetando o jogador. >

“Eu acho que faltando um pouquinho de confiança, mas, como ele falou comigo eu já tinha falado pra ele que nessa volta na parada que nós poderíamos ter duas semanas de treinamento, que nós poderíamos investir nisso. Eu só acho que o torcedor pediu a entrada dele justamente pela posição de 9, onde ele fez os gols, mas eu vou tentar fazer o máximo por ele, colocar ele pra trabalhar nessa função de lado de campo”, afirmou>

Ainda segundo o treinador, que foi claro ao dizer que Lucho ganhou posição nos 11 iniciais pela capacidade finalização como centroavante, o jogador conversou com ele sobre a mudança antes mesmo de ir ao Uruguai para disputar as Eliminatórias da Copa da América do Sul. O comandante garantiu que vai atender o pedido do uruguaio na parada para a Copa do Mundo de clubes e testá-lo pelo lado do campo. >

“Uma semana mais ou menos antes da convocação que ele falou comigo. Eu acho que até o torcedor pediu a entrada dele e através da meritocracia ele conseguiu o espaço dele e o torcedor pediu a entrada dele jogando como nove. Mas eu entendo porque ele é jovem e, em momentos que a bola não entra por um motivo ou outro, ele não consegue fazer o gol, é natural que você vá tentando encontrar uma coisa ou outra”, completou.>