FÓRMULA 1

Sergio Pérez sofre punição e perde 3 posições no grid do GP da Espanha

Piloto da Red Bull, que não conseguiu completar a prova em Montreal,

Estadão

Publicado em 10 de junho de 2024 às 16:19

Comissários consideraram que o piloto não foi cauteloso ao voltar aos boxes Crédito: Divulgação/Red Bull Racing

O mexicano Sergio Pérez vai guardar péssimas recordações do GP do Canadá de Fórmula 1, disputado no domingo. O piloto da Red Bull, que não conseguiu completar a prova em Montreal, sofreu uma dura punição dos comissários e perderá três posições no grid de largada da próxima etapa, a ser disputada em Barcelona, daqui a duas semanas.

Pérez sofreu a sanção porque os comissários consideraram que o piloto não foi cauteloso ao voltar aos boxes logo após bater sua Red Bull no muro de proteção da curva 6. Ele sofreu muitos danos na asa traseira e correu riscos ao retornar aos boxes, em vez de deixar o carro na área de escape. O episódio aconteceu na 56ª volta.

Pérez acabou abandonando a prova assim que retornou com o seu carro para o boxes. Depois de ser convocado pelos comissários após a corrida em Montreal, o mexicano foi punido porque eles consideraram que o piloto continuou na pista até o fim da volta com um "carro significativamente danificado", que "perdeu várias peças de fibra de carbono no caminho de volta aos boxes".

Os comissários também aplicaram uma multa à Red Bull, que admitiu ter feito o pedido para o piloto voltar para os boxes para evitar a entrada do safety car na pista. A essa altura da corrida, o companheiro de equipe de Pérez, o holandês Max Verstappen, liderava a prova. Assim, o safety car poderia atrapalhar a busca de Verstappen pela vitória em Montreal. Por essa razão, a equipe austríaca terá que desembolsar 25 mil euros, cerca de R$ 144 mil.

A punição maior, contudo, recaiu sobre o próprio piloto, que precisará mostrar serviço no treino classificatório do GP da Espanha, no dia 22, para amenizar em parte a punição - perde de três posições no grid de largada.