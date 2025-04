BRASILEIRÃO

Sport x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O jogo acontece na Ilha do Retiro, em Recife

Neste sábado (26), Sport e Fortaleza se enfrentam pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece na Ilha do Retiro, em Recife, e promete ser importante para ambas as equipes, que buscam a recuperação na competição. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).>