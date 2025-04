FINAL DA COPA DO REI

Barcelona x Real Madrid: onde assistir ao vivo, horário e escalações

A partida acontece no Estádio de la Cartuja, em Sevilha

Alan Pinheiro

Publicado em 26 de abril de 2025 às 13:00

Barcelona e Real Madrid na Supercopa da Espanha Crédito: Divulgação/Barcelona

Neste sábado (26), Barcelona e Real Madrid se enfrentam na grande final da Copa do Rei. A partida promete ser um clássico eletrizante e acontecerá no Estádio de la Cartuja, em Sevilha. Confira onde assistir ao vivo, o horário da partida, análise das equipes e as prováveis escalações.>

Onde assistir Barcelona x Real Madrid ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming).>

Barcelona

O time catalão chega à final com uma formação forte, apesar dos desfalques importantes, como Lewandowski e Ter Stegen. Sob o comando de Hansi Flick, o Barcelona busca mais um título para coroar sua temporada, com destaque para Pedri e De Jong no meio-campo.>

Real Madrid

Com Carlo Ancelotti no comando, o Real Madrid aposta na experiência e no talento de jogadores como Modric, Vinícius Júnior e Mbappé para conquistar a Copa do Rei. O time busca se recuperar de um início instável na temporada e trazer mais um troféu para sua galeria.>

Prováveis escalações de Barcelona x Real Madrid

Barcelona: Szczesny; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Iñigo Martinez, Gerard Martín; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Ferran Torres. Técnico: Hansi Flick.>

Real Madrid: Thibaut Courtois; Fede Valverde, Raul Asencio, Antonio Rüdiger, Fran García; Tchouameni, Modric; Rodrygo, Jude Bellingham, Vinícius Júnior; Kylian Mbappé. Técnico: Carlo Ancelotti.>

Ficha do Jogo

Jogo: Barcelona x Real Madrid>

Campeonato: Final da Copa do Rei>

Data: Sábado, 26 de abril de 2025>

Horário: 17h00 (horário de Brasília)>

Local: Estádio de la Cartuja, Sevilha (ESP)>