Hoffenheim x Borussia Dortmund: onde assistir ao vivo, horário e escalações

A partida ocorre em PreZero Arena, em Hoffenheim

TSG Hoffenheim e Borussia Dortmund se enfrentam neste sábado em jogo válido pela Bundesliga. A partida promete ser decisiva para ambas as equipes, com o Hoffenheim lutando para sair da zona de perigo e o Dortmund buscando continuar sua briga por posições mais altas na tabela. Confira onde assistir ao vivo, o horário da partida, análise das equipes e as prováveis escalações.>