"PASSADO NA BOLA"

Fernando Collor foi presidente de clube de futebol antes de chegar à Presidência da República

Ex-presidente do Brasil foi preso nesta sexta-feira (25), após condenação por corrupção

Alan Pinheiro

Publicado em 25 de abril de 2025 às 17:32

Fernando Collor, ex-Presidente da República e do CSA Crédito: Reprodução

Preso nesta sexta-feira (25) após condenação por corrupção, o ex-presidente Fernando Collor de Mello teve uma passagem marcante pelo futebol antes de alcançar o cargo mais alto da política brasileira. Collor foi presidente do CSA (Centro Sportivo Alagoano) entre 1973 e 1974, quando ainda tinha apenas 24 anos. >

Eleito por aclamação no dia 7 de setembro de 1973 — data de aniversário do clube —, Collor tornou-se o presidente mais jovem da história do CSA. Durante sua gestão, o Azulão conquistou o Campeonato Alagoano de 1974 e garantiu vaga no Campeonato Brasileiro daquele ano após confrontos decisivos contra o rival CRB.>

Em entrevista concedida ao Lance! em 2018, Collor relembrou com orgulho sua curta, mas significativa trajetória à frente do clube. Ele destacou a organização do amistoso com a presença de Mané Garrincha, ídolo do futebol brasileiro, que atuou com a camisa do CSA em jogo contra o ASA de Arapiraca. >

"Sob meu comando, o CSA foi campeão (estadual) em 1974. O trabalho em equipe muito me orgulhou, pois ainda conquistamos vaga para disputar o Brasileiro", declarou o ex-mandatário.>

A experiência no futebol foi um passo importante na construção da imagem de gestor de Fernando Collor, que mais tarde se projetaria nacionalmente. Após deixar o clube, ele foi prefeito de Maceió, governador de Alagoas e, em 1989, eleito presidente da República ao derrotar Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno.>