BUNDESLIGA

Bayern de Munique x Mainz: onde assistir ao vivo, horário e escalações

A partida será realizada na Allianz Arena

Neste sábado (26), o Bayern de Munique recebe o Mainz pela 31ª rodada da Bundesliga, em jogo que pode ser mais um passo rumo ao título para os bávaros. A partida será realizada na Allianz Arena, com o Bayern buscando manter a liderança e confirmar o favoritismo na rodada. Confira onde assistir ao vivo, o horário da partida, análise das equipes e as prováveis escalações.>

Onde assistir Bayern de Munique x Mainz ao vivo

Bayern de Munique

Líder da Bundesliga, o Bayern vem de goleada sobre o Heidenheim e está embalado para confirmar o título nas próximas rodadas. Com 72 pontos, a equipe bávara tem um dos melhores ataques da Europa e um desempenho dominante em casa, com 12 vitórias em 15 jogos. A defesa também tem se mostrado sólida, sofrendo apenas 0,93 gols por partida no Allianz Arena.>