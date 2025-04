RUMO AO CAMPO (DE BATALHA)

Goleiro desiste do futebol e se alista no exército para defender a Ucrânia na guerra

Nicolas Tié largou os gramados para atuar como paraquedista no exército da França

Alan Pinheiro

Publicado em 25 de abril de 2025 às 17:42

Nicolas Tié, ex-goleiro do Vitória de Guimarães Crédito: Reprodução/Instagram

Desiludido com o futebol, o ex-goleiro Nicolas Tié decidiu encerrar sua carreira precocemente. Hoje com 24 anos, o francês natural de Lille trocou os gramados pelos campos de batalha e se alistou no exército da França, onde atua como paraquedista, com o objetivo de participar de missões internacionais — inclusive na guerra da Ucrânia. >

Em entrevista ao jornal Ouest France, Tié revelou que o amor pelo futebol simplesmente desapareceu, o que o motivou a buscar um novo propósito de vida nas Forças Armadas. "Sempre fui fascinado por profissões ligadas ao meio militar. Então pensei: por que não seguir esse caminho? Meu padrasto é paraquedista na Costa do Marfim, e eu costumava visitá-lo no quartel para acompanhar o trabalho deles. Isso me influenciou muito", revelou o ex-goleiro.>

Apesar de jurar defender a França, Tié não descarta participar de missões externas, como no conflito entre Ucrânia e Rússia. “Não tenho envolvimento com política, mas quero ajudar a resolver os conflitos pela raiz. Se surgir uma missão externa na Ucrânia, estou pronto. Não tenho medo”, declarou o ex-atleta.>

Tié começou sua trajetória no futebol nas categorias de base do Chelsea, na Inglaterra, e se transferiu para o Vitória de Guimarães em 2020. Atuando apenas pelo time B, deixou o clube português três anos depois, quando decidiu pendurar as luvas e encerrar sua carreira esportiva.>