SINCERO

Goleiro do Barcelona desabafa sobre vício: ‘Perdi essa batalha’

Polonês Wojciech Szczesny lamentou hábito que o acompanha desde a juventude

Alan Pinheiro

Publicado em 25 de abril de 2025 às 17:16

Szczesny em treino do Barcelona Crédito: Barcelona/Divulgação

Recém-contratado pelo Barcelona, o goleiro polonês Wojciech Szczesny abriu o coração em entrevista ao jornal Sport e falou com franqueza sobre um vício que carrega há anos: o cigarro. Aos 35 anos, o experiente arqueiro admitiu que perdeu a batalha contra o tabagismo, hábito que o acompanha desde a juventude e que continua mesmo após sua chegada ao clube catalão. >

“Perdi essa batalha”, afirmou Szczesny ao comentar o vício. “Há coisas na minha carreira que é melhor não imitar. De certa forma, não consigo ser um bom exemplo, mas tento ser a melhor versão de mim mesmo e dar o exemplo certo para meus companheiros e para as crianças que me assistem. Sobre fumar, por favor, não me sigam e não façam isso”, completou o jogador.>

O hábito de fumar por parte do goleiro não é novidade. Ainda quando atuava na Juventus, episódios envolvendo cigarro já haviam sido registrados. Desde a chegada ao Barça, o tema voltou à tona, principalmente após a divulgação de um vídeo em que Szczesny aparece fumando no vestiário, logo após a vitória no clássico contra o Real Madrid, no primeiro El Clássico da temporada.>

“Quando eu era muito jovem, criei um hábito que é muito negativo para mim, e eu sei disso. Simplesmente não consigo vencê-lo. Então, para quem estiver assistindo: não façam o que eu fiz”, reforçou o polonês. Em outras ocasiões, Szczesny já havia minimizado o impacto do vício, afirmando que fumar não interfere em seu desempenho dentro de campo. “Não é da conta de ninguém”, chegou a declarar em entrevista anterior.>