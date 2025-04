GOLPE PROIBIDO

Judoca é desclassificada de final após agarrar pescoço de adversária; veja vídeo

Clarisse Agbégnenou foi desclassificada da final da categoria até 63 kg no Campeonato Europeu de Judô

A francesa Clarisse Agbégnenou foi desclassificada da final da categoria até 63 kg no Campeonato Europeu de Judô, após aplicar um golpe considerado perigoso contra a tcheca Renata Zachova. Os juízes, após revisão por vídeo, identificaram que Agbégnenou realizou uma pegada ilegal no pescoço da adversária, decisão que resultou na sua eliminação direta da disputa. >

❌? L'OR ÉCHAPPE À AGBÉGNÉNOU ! Clarisse Agbégnénou (-63 kg) se fait disqualifier pour un geste jugé dangereux et ne remportera pas de sixième titre européen. ???La Tchèque Renata Zachova est championne d'Europe. pic.twitter.com/Xh5gqqkefs

A desclassificação teve um peso emocional significativo. Clarisse, que buscava se tornar a primeira francesa a conquistar seis medalhas de ouro no Europeu, não conteve as lágrimas após a decisão dos árbitros. A final representava uma marca histórica na carreira da judoca, uma das mais vitoriosas da França.>

Logo após o episódio, Agbégnenou fará uma longa pausa no judô para focar em sua vida pessoal. A atleta revelou o desejo de ter o segundo filho com seu parceiro e planeja retornar aos tatames apenas a tempo dos Jogos Olímpicos de 2028, em Los Angeles.>

Com um currículo de peso, Clarisse é tricampeã olímpica, com uma medalha de ouro individual em Tóquio 2020 e dois ouros por equipe — em Tóquio 2020 e Paris 2024. Além disso, conquistou uma prata nos Jogos do Rio 2016 e um bronze individual nos Jogos de Paris, em 2024.>