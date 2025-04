É AMANHÃ

UFC Kansas City 2025: conheça os lutadores que representam o Brasil no evento

Publicado em 25 de abril de 2025 às 16:57

O UFC Kansas City acontece neste sábado, dia 26 de abril, na T-Mobile Center, em Missouri, nos Estados Unidos. O evento promete fortes emoções para os fãs de MMA, principalmente para o público brasileiro, que estará bem representado por cinco atletas no card. O destaque vai para Carlos “The Nightmare” Prates, que faz a luta principal da noite contra o irlandês Ian Machado Garry, sétimo colocado no ranking dos meio-médios.>

Natural de Taubaté, interior de São Paulo, Carlos Prates tem 31 anos e vive o melhor momento de sua carreira. Faixa-preta de jiu-jitsu e com mais de 100 lutas de muay thai no currículo, ele está invicto no UFC com quatro lutas e quatro nocautes, sendo considerado um dos maiores prospectos da divisão até 77 kg. Com 1,85m de altura e impressionantes 1,98m de envergadura, o brasileiro soma 21 vitórias no MMA profissional, 16 delas por nocaute, e apenas seis derrotas.>

Outro nome experiente que entra em ação é Michel Pereira, conhecido como "Demolidor". O lutador de Marabá (PA), de 31 anos, também tem 1,85m e atua na divisão dos médios. Com um estilo agressivo e acrobático, Pereira enfrenta o alemão Abus Magomedov tentando se recuperar da derrota sofrida em outubro de 2024. Ele soma 31 vitórias e 12 derrotas na carreira, com um histórico equilibrado entre nocautes, finalizações e decisões.>

Quem também retorna ao Octógono é André Muniz, mineiro de Montes Claros, que busca firmar seu nome entre os 15 melhores da categoria dos médios. Aos 35 anos, Muniz volta após mais de um ano parado e encara o russo Ikram Aliskerov. Com 24 vitórias e seis derrotas, o brasileiro é conhecido por seu jiu-jitsu afiado e controle no chão.>

No peso-palha feminino, o Brasil terá um duelo doméstico entre Jaqueline Amorim e Polyana Viana. Jaqueline, de 29 anos, é natural de Manaus e vive excelente fase no UFC, com três vitórias consecutivas. Com apenas uma derrota no cartel, ela mede forças com Polyana, paraense de 32 anos, que tenta se recuperar após dois reveses seguidos. A luta promete ser intensa e pode redefinir o posicionamento das brasileiras na divisão até 52,1 kg.>