BUNDESLIGA

Eintracht Frankfurt x RB Leipzig: onde assistir ao vivo, horário e escalações

A partida ocorre no Estádio Deutsche Bank Park, em Frankfurt

Eintracht Frankfurt e RB Leipzig se enfrentam neste sábado pela Bundesliga. O confronto promete ser intenso, com as duas equipes em posições próximas na tabela. Confira onde assistir ao vivo, o horário da partida, análise das equipes e as prováveis escalações.>

Onde assistir Eintracht Frankfurt x RB Leipzig ao vivo

Eintracht Frankfurt

RB Leipzig

O RB Leipzig está na quarta colocação com 49 pontos, vindo de um empate 1-1 contra o Holstein Kiel. Com Marco Rose no comando, o time tenta se aproximar da zona de classificação para a Liga dos Campeões da UEFA. O Leipzig chega confiante após vencer o último confronto entre as equipes por 2-1.>