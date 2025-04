BUNDESLIGA

Wolfsburg x Freiburg: onde assistir ao vivo, horário e escalações

A partida será disputada no Volkswagen Arena

Wolfsburg e Freiburg se enfrentam neste sábado (26), pela 31ª rodada da Bundesliga 2024/25. A partida será disputada no Volkswagen Arena, e o confronto coloca frente a frente duas equipes com objetivos diferentes, mas com uma grande expectativa de equilíbrio e intensidade.>