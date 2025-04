CHAMPIONS ASIÁTICA

Cristiano Ronaldo em campo: veja onde assistir Yokohama Marinos x Al-Nassr ao vivo e escalações

A partida acontecerá no Prince Abdullah al-Faisal Stadium, em Jidá, na Arábia Saudita

Neste sábado (26), Yokohama Marinos e Al-Nassr se enfrentam pelas quartas de final da Champions Asiática. O duelo promete ser emocionante, com destaque para a presença de estrelas internacionais. A partida acontecerá no Prince Abdullah al-Faisal Stadium, em Jidá, na Arábia Saudita. Confira onde assistir ao vivo, o horário da partida, análise das equipes e as prováveis escalações.>