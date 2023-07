Suárez ganha camisa do Vitória antes de jogo do Grêmio contra o Bahia

Atração do Grêmio contra o Bahia pela Copa do Brasil, o atacante uruguaio Luis Suárez foi presenteado pelo Vitória com uma camisa rubro-negra. O registro foi feito pelo Leão na segunda-feira (3), quando a equipe gaúcha usou o centro de treinamento Manoel Pontes Tanajura para encerrar a preparação para o confronto válido pelas quartas de final.



"Na tarde desta segunda-feira (03), recebemos o Grêmio para treinar no CT Manoel Pontes Tanjura. Aproveitamos a oportunidade para presentear Luisito Suárez com o nosso manto número 2", diz postagem na conta oficial do Vitória no Instagram.