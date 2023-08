Tênis: Laura Pigossi é campeã do Engie Open em Feira de Santana

Laura Pigossi durante a final em Feira. Crédito: Luiz Candido/CBT

Laura Pigossi é campeã do Engie Open, torneio de tênis encerrado neste sábado (5), em Feira de Santana, e que conta pontos no ranking da Federação Internacional de Tênis (ITF). A brasileira superou a bielorrussa Jana Kolodynska por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, na final disputada na quadra da Academia Smash, no bairro Sim.



Com a vitória, a paulista de 29 anos conquistou o oitavo título na carreira. Ela foi medalhista de bronze na chave de duplas nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, que foram disputados no ano seguinte por causa da pandemia.

A partida começou com Pigossi fazendo valer o favoritismo e não deu chances à adversária, garantindo a vantagem no primeiro set em apenas 32 minutos. O segundo e decisivo seguiu no mesmo ritmo, e Kolodynska até ensaiou uma virada, só que a brasileira contou com o apoio da torcida presente e controlou o jogo para confirmar a vitória e ganhar os 80 pontos destinados à campeã.

“Foram muitas adversidades para chegar até aqui, mas eu foquei em cada jogo e em cada dia até chegar a essa conquista maravilhosa. Agradeço muito a todos que vieram prestigiar e esse prêmio tem uma grande ajuda deles. Feira de Santana agora tem um lugar especial no meu coração”, disse a tenista, que terminou a competição sem perder um set sequer.