Tenista paralímpico cobra companhia aérea por quebrar cadeira de rodas de até R$ 60 mil

Um dos melhores jogadores de tênis em cadeira de rodas do Brasil ficou sem seu principal instrumento de trabalho no fim de semana. Pelas redes sociais, Daniel Rodrigues informou que durante uma viagem para a Europa para jogar torneios da modalidade sua cadeira foi quebrada durante o voo realizado pela empresa aérea Latam. Agora ele busca maneiras de continuar jogando, apesar do prejuízo.



"Saí de Belo Horizonte para Guarulhos em um voo da Latam, depois teria um outro voo de São Paulo para a Suíça, onde seria o primeiro torneio dos três que vou fazer na Europa. Quando cheguei em Guarulhos, me deparei com minha cadeira quebrada. Fui até o guichê da Latam e fiz uma reclamação, porém eles ofereceram apenas US$ 60 para o conserto. Eu não aceitei pois minha cadeira vale muito mais e não tinha conserto quando quebra deste jeito. Neste caso eles falaram que iria me retornar depois para ver o que poderia ser feito. Vou treinar e jogar com uma emprestada, mas não é a mesma coisa", explicou Daniel Rodrigues ao Estadão.