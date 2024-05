BEM NO ATAQUE

Thaciano amplia artilharia no Bahia e explica gol sobre o Criciúma: 'Só amorteci'

Herói do Bahia na partida contra o Criciúma, Thaciano comemorou mais um gol marcado na temporada. Com o tento sobre o time catarinense, o meia, que tem jogado no ataque, chegou aos oito gols na temporada e se isolou ainda mais na artilharia do Esquadrão.