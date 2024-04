TÊNIS

Thiago Monteiro bate Tsitsipas e avança à terceira rodada do Masters 1000 de Madri pela 1ª vez

Com a vitória, Thiago Monteiro se junta a Thiago Wild na terceira fase do torneio

Estadão

Publicado em 27 de abril de 2024 às 10:27

Thiago Monteiro Crédito: Corinne Dubreuil/ATP Tour

Thiago Monteiro teve uma atuação impecável neste sábado ao derrotar o grego Stefanos Tsitsipas, número 7 do ranking da ATP, por 2 sets a 0, com duplo 6/4, em 1h37min de partida. O brasileiro avançou à terceira fase do Masters 1000 de Madri, feito conquistado pela primeira vez na sua carreira. Nunca antes havia ido tão longe em um torneio de nível 1000.

A vitória chama ainda mais atenção pela fase vivida por Tsitsipas, que recentemente conquistou o tricampeonato do Masters 1000 de Montecarlo, além de chegar à final do ATP 500 de Barcelona. Das dez partidas que fez contra atletas do top-10, Thiago Monteiro venceu em quatro oportunidades.

"Eu sabia que eu era capaz de bater de frente com o Stefanos, tentei jogar solto. Já vinha com três jogos do quali e uma da chave, então, usei essa confiança. Não venho de bons resultados ultimamente, mas sempre segui trabalhando no dia a dia. Essa semana tem tudo para ser uma virada de chave no ano", afirmou Thiago Monteiro, que enfrentará o checo Jiri Lehecka, 31º do mundo, que venceu o sérvio Hamad Medjedovic por 2 sets a 0, em busca de uma vaga nas oitavas de final.

Com a vitória, Thiago Monteiro se junta a Thiago Wild na terceira fase do Masters 1000 de Madrid. O Brasil vai em busca de ter três brasileiros nesta série, o que jamais aconteceu. O último pode vir a ser João Fonseca, que enfrenta o britânico Cameron Norrie ainda neste sábado.

Thiago Monteiro começou o primeiro set perdendo e travou uma dura batalha no segundo game, no qual precisou ficar quatro vezes em vantagem antes de igualar o marcador. Depois ganhou moral, ainda mais por ter conseguido uma quebra logo na sequência. Com isso, teve apenas que administrar a vantagem para largar na frente.