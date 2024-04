LIVRE NO MERCADO

Thiago Silva deixará o Chelsea e já pode assinar pré-contrato com novo clube

O Chelsea anunciou a saída de Thiago Silva ao final da temporada europeia, em junho. O zagueiro de 39 anos ficará livre no mercado e já pode assinar um pré-contrato com outro clube. O Fluminense, clube que o atleta defendeu entre 2006 e 2008, sonha com o retorno do jogador.