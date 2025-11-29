Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Torcedor do Palmeiras morre em acidente bizarro em Lima antes da final da Libertadores

Caue Brunelli Dezotti tinha 38 anos e era médico

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 07:45

Caue Brunelli Dezotti
Caue Brunelli Dezotti Crédito: Reprodução

A poucas horas da decisão da Libertadores, o Palmeiras confirmou a morte do torcedor Caue Brunelli Dezotti, de 38 anos, que estava em Lima para acompanhar a final contra o Flamengo, marcada para as 18h (de Brasília) deste sábado, no Estádio Monumental de U.

O clube divulgou nota nas redes sociais lamentando o acidente e prestando solidariedade à família e aos amigos. "De acordo com autoridades locais, o palmeirense foi vítima de um acidente enquanto passeava em um ônibus turístico", diz o comunicado. "Manifestamos nossa solidariedade à família e aos amigos de Caue neste momento de dor e tristeza."

Torcedor do Palmeiras morreu em Lima horas antes da final da Libertadores

Torcedor chegou a ser socorrido por Reprodução
Caue Brunelli Dezotti por Reprodução
Caue Brunelli Dezotti por Reprodução
Caue Brunelli Dezotti por Reprodução
1 de 4
Torcedor chegou a ser socorrido por Reprodução

O incidente ocorreu na sexta (29) durante um passeio no “Circuito de Playas”, quando um ônibus de dois andares, no qual Caue viajava com outros torcedores, passou sob uma estrutura baixa. O palmeirense bateu a cabeça e chegou a receber atendimento imediato no local. Ele foi socorrido por uma ambulância e levado à Clínica Maison de Santé, mas não resistiu.

O chefe da Región Policial de Lima, Enrique Felipe Monrroy, relatou o caso em entrevista a uma rádio peruana. “No dia de hoje, aproximadamente às 16h, na altura da praia entre Miraflores e Barranco, havia um ‘mirabus’, com dois níveis e na parte superior havia torcedores do Palmeiras no qual estava esse senhor, já falecido”, afirmou.

Segundo o policial, o grupo aparentemente não percebeu que o veículo se aproximava da ponte. “Segundo referem, os torcedores estavam saltando no segundo nível, não viram que iriam passar por uma ponte e se impactaram contra a ponte”, completou.

Testemunhas também relataram que o ônibus não reduziu a velocidade ao passar pela estrutura.

Caue era natural de Limeira, no interior de São Paulo, e era médico urologista, especializado em cirurgia robótica.

Tags:

Palmeiras Caue Brunelli Dezotti

Mais recentes

Imagem - Tragédia com avião da Chapecoense completa 9 anos; veja como estão sobreviventes

Tragédia com avião da Chapecoense completa 9 anos; veja como estão sobreviventes
Imagem - Veja onde assistir Palmeiras x Flamengo ao vivo pela final da Libertadores

Veja onde assistir Palmeiras x Flamengo ao vivo pela final da Libertadores
Imagem - De Neymar a Simone Biles: saiba quem são os 20 atletas que mais despertam dúvidas sobre aposentadoria

De Neymar a Simone Biles: saiba quem são os 20 atletas que mais despertam dúvidas sobre aposentadoria

MAIS LIDAS

Imagem - Resultado da Lotofácil 3549, desta sexta-feira (28)
01

Resultado da Lotofácil 3549, desta sexta-feira (28)

Imagem - Adolescente de 17 anos ameaçava escolas, praticava abusos sexuais e transmitia maus-tratos a animais em rede social
02

Adolescente de 17 anos ameaçava escolas, praticava abusos sexuais e transmitia maus-tratos a animais em rede social

Imagem - Bahia está entre os 9 estados com alerta de chuva intensa do Inmet para este sábado (29)
03

Bahia está entre os 9 estados com alerta de chuva intensa do Inmet para este sábado (29)

Imagem - Servidor afastado mata diretora e psicóloga do Cefet e tira a própria vida
04

Servidor afastado mata diretora e psicóloga do Cefet e tira a própria vida