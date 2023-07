Torcedor estava armado e ameaçou Luan em motel: 'Vou matar'

Luan em treino do Corinthians em 2021. Crédito: Rodrigo Coca/Ag Corinthians

Um boletim de ocorrência detalha como foi a agressão sofrida por Luan, do Corinthians, durante a invasão de torcedores ao motel onde ele estava, na Zona Oeste de São Paulo. De acordo com o relato das testemunhas, um dos membros da organizada Gaviões da Fiel estava armado e ameaçou matar o atleta.



O caso aconteceu durante a madrugada de terça-feira (4), no motel Caribe, na região da Barra Funda. Uma das vítimas disse à Polícia Civil de São Paulo que estava com Luan e outras pessoas em um dos quartos quando sete homens bateram na porta, já procurando pelo meia. O grupo invadiu o local, e passou a fazer ameaças ao jogador.

"Vou matar o Luan, vou matar vocês, aqui é da Gaviões", disse um dos criminosos, de acordo com o B.O.

"Safado, vagabundo. Se não sair do Corinthians, vamos te matar", teria falado outro agressor.

Ainda de acordo com o depoimento, um homem usando máscara ninja portava uma arma de fogo e a apontava na direção das vítimas. Além de Luan, dois amigos são incluídos no boletim de ocorrência.

O meia e seus acompanhantes teriam descido para o estacionamento, em busca de ajuda. Mas teriam se deparado com outros supostos membros da torcida organizada, que também xingaram e ameaçaram o atleta. Ainda segundo o relato, foram ouvidos fogos de artifício do lado de fora do motel. Os agressores fugiram antes da chegada da Polícia Militar.

As vítimas afirmaram acreditar que um motorista de aplicativo pode ter contribuído para que o episódio acontecesse. Ele teria transportado uma das mulheres que estavam com Luan e repassado a informação de que o jogador estava no motel.

"As vítimas relatam que estavam realizando uma festa no local, sendo que uma das meninas teria dito ao motorista de aplicativo sobre a tal festa, este por sua vez repassou a outras pessoas e tal informação teria chegado à torcida organizada Gaviões da Fiel", diz o B.O, de acordo com o site G1.