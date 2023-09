Veja como foi o primeiro treino de Luciano Juba no Bahia

O Bahia entrou na reta final da preparação para o duelo contra o Vasco com uma cara nova no elenco. Na manhã desta sexta-feira (1º), o meia-atacante Luciano Juba treinou pela primeira vez como jogador do tricolor.



Após assinar vínculo válido até o fim de 2027, o atleta que estava no Sport se juntou aos novos companheiros. Em campo, Renato Paiva começou o dia com um trabalho técnico com foco na posse de bola.



Em outro momento, os jogadores foram divididos em dois grupos. Enquanto um treinou a construção ofensiva com finalizações, a outra parte fez um trabalho de ataque contra defesa.