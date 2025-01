JOGAÇO

Veja os gols da virada épica do Barcelona sobre o Benfica na Liga dos Campeões

Time espanhol perdia por 3x1, mas conseguiu vencer por 5x4

Em busca do sexto triunfo seguido na Liga dos Campeões, o Barcelona visitou o Benfica e arrancou uma virada histórica por 5x4, aos 50 minutos do segundo tempo, nesta terça-feira, no estádio da Luz, em Lisboa.