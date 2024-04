BRASILEIRÃO 2924

Vitória é dominado pelo Cruzeiro e perde fora de casa

Time baiano segue sem vencer após três jogos disputados na elite do Campeonato Brasileiro

Wendel de Novais

Publicado em 28 de abril de 2024 às 18:09

Vitória foi dominado pelo Cruzeiro em partida fora de casa Crédito: Victor Ferreira/E.C. Vitória

O Vitória foi derrotado por 3 a 1 pelo Cruzeiro em confronto válido pela 4° rodada do Brasileirão na tarde deste domingo (28) no Mineirão, em Belo Horizonte. Jogando fora de casa, o Rubro Negro viu a Raposa dominar a posse de bola e as principais ações ofensivas. Apostando em contra-ataques para surpreender os donos da casa, o Leão da Barra até conseguiu segurar o 0 a 0 no primeiro tempo, mas não resistiu às investidas mineiras na segunda etapa da partida.

Com desfalques, o Vitória mudou o esquema de jogo, deixando de lado o esquema com três volantes. Léo Condé promoveu a entrada de Matheus Gonçalves que, junto com Osvaldo, fez a função de ponta na partida. Os dois, entretanto, não foram efetivos. No segundo tempo, com as entradas de Jean Mota e Daniel Jr., o treinador tentou recuperar o meio de campo, mas o Rubro Negro não encontrou ritmo. Sem criatividade, o time baiano mal assustou o goleiro Anderson em todo o jogo.

A derrota ampliou o retrospecto negativo do Vitória neste início de campeonato. Dos 9 pontos disputados, o Leão conseguiu somar apenas 1 em empate com o Bahia no Barradão. Apesar disso, o time baiano tem um jogo a menos no campeonato já que a partida contra o Cuiabá pela 2° rodada foi adiada por conta da participação do adversário nas semifinais da Copa Verde.

Na 5° rodada, o Vitória tem a chance de se recuperar no Brasileirão no próximo domingo (5) diante da sua torcida no Barradão, em Salvador, contra o São Paulo. Já o Cruzeiro, joga novamente no Mineirão contra o Internacional no sábado (4).

O jogo

No início da partida, o Vitória investiu nas jogadas pelo lado do campo. Sem o esquema com três volantes, Léo Condé contou com as descida em velocidade de Osvaldo pela direita e Matheus Gonçalves pela esquerda do ataque Rubro Negro. Sem Dudu e Rodrigo Andrade machucados, o treinador promoveu Luan a titular, formando a dupla de volantes ao lado de Willian Oliveira. Porém, foi pelo lado direito da defesa do Vitória que surgiu a primeira grande oportunidade do jogo. Arthur Gomes, atacante do Cruzeiro, recebeu a bola na ponta, levantou a cabeça e encontrou Matheus Pereira livre dentro da área aos 5 minutos de jogo. Matheus finalizou de primeira, mas mandou por cima do gol de Lucas Arcanjo.

Em novo lançamento, agora aos 9 minutos de jogo, o zagueiro Zé Ivaldo encontrou Rafa Silva livre dentro da grande área do Vitória. Assim como Matehus, o atacante chutou de primeira, mas pegou fraco e facilitou a defesa de Lucas Arcanjo. Com as primeiras chances perigosas do jogo, o Cruzeiro adiantou a marcação e tentou pressionar a saída de bola do time baiano quando não tinha a bola. Já o Vitória se posicionou na defesa à espera de oportunidades de contra-ataques para surpreender a Raposa. Na primeira parte do jogo, porém, o Leão não conseguiu vencer a marcação dos mineiros para chegar ao gol de Anderson com perigo.

Aos 20 minutos, Matheus Pereira quase anotou um gol olímpico para abrir um placar. O meia fez uma cobrança fechada e assustou o goleiro Lucas Arcanjo que, depois de um bate-rebate, conseguiu segurar a bola quando ela ameaçava cruzar a linha da meta do Vitória. Daí em diante, o jogo se desenvolveu sem grandes oportunidades e com os dois goleiros trabalhando pouco. Enquanto o Cruzeiro não conseguia romper a defesa do time baiano, o Vitória era ineficiente na troca de passes e perdia contra-ataques.

Só aos 38 minutos de jogo uma oportunidade clara de gol voltou a ser criada. De muito longe, o zagueiro Zé Ivaldo soltou uma bomba de fora da área e obrigou Lucas Arcanjo a fazer uma grande defesa, espalmando para a linha de fundo. Aos 42 minutos, em uma subida pela direita, o Vitória tentou dar o troco. Zeca fez lançamento na direção de Alerrandro, livre, dentro da área. A bola, no entanto, ficou alta e o centroavante do Leão da Barra acabou metendo a mão na bola. O árbitro Fábio Augusto viu e assinalou falta de ataque contra o Rubro Negro. Depois disso, jogo no primeiro tempo terminou sem chances claras de gol.

Na volta para a segunda etapa, o jogo se manteve como estava: Cruzeiro com a bola e o Vitória postado. Aos 4 minutos da etapa final, porém, os mineiros deram fim à ineficiência que vinham tendo na partida. Em jogada iniciada por Lucas Romero, Rafa Silva tentou passe e a bola foi desviada por Bruno Uvini. Matheus Pereira e Arthur Gomes, do Cruzeiro, chegaram a se atrapalhar, mas, no meio da confusão, Lucas Arcanjo ficou batido e a bola sobrou para Matheus Pereira, que finalizou forte de perna esquerda. O gol parecia dar ao Cruzeiro o que faltava depois de dominar o jogo por boa parte do tempo.

Dois minutos depois, no entanto, a alegria dos mineiros teve fim. Na ponta direita, Osvaldo se lançou ao ataque e cruzou na área. A bola não encontraria nenhum dos jogadores do Vitória, mas Lucas Silva, em lance bizarro, desviou de cabeça para marcar contra a meta do Cruzeiro. O que faltou de gol na primeira etapa, foi compensado antes mesmo dos 15 minutos do segundo tempo. Aos 12 minutos, Osvaldo tentou sair jogando ao lado da sua própria grande área e cedeu a bola para o Cruzeiro. Barreal, que entrou no intervalo, aproveitou e cruzou para Rafa Silva, que se antecipou a Wagner Leonardo e finalizou com categoria no canto esquerdo de Lucas Arcanjo.

Como resposta a vantagem do Cruzeiro no jogo, Léo Condé mexeu de forma tripla, promovendo a entrada de Jean Mota, Léo Naldi e Janderson nos lugares de Matheus Gonçalves, Luan e Osvaldo, respectivamente. As substituições, entretanto, não surtiram efeito. O jogo ficou morno, sem grande chances, até que, aos 29 minutos, Arthur Gomes tabelou com Barreal pelo lado esquerdo do ataque e, da entrada da àrea, bateu rasteiro no canto direito de Lucas Arcanjo para ampliar o placar.

Depois do gol, o Cruzeiro se acomodou na partida, dando espaço ao time baiano. O Vitória, entretanto, sofreu para criar boas oportunidades na partida e não conseguiu chegar ao segundo gol no jogo, esbarrando em defesas de Anderson, inclusive em uma cabeçada de Wagner Leonardo já aos 46 minutos da etapa final.

Ficha técnica

Cruzeiro X Vitória - Campeonato Brasileiro (4° rodada)

Cruzeiro: Anderson, William, José Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Cifuentes (Barreal), Lucas Silva (Matheus Vital) e Matheus Pereira (Neris); Arthur Gomes (João Pedro) e Rafa Silva (Rafael Elias). Técnico: Fernando Seabra.

Vitória: Lucas Arcanjo, Zeca, Bruno Uvini, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan (Léo Naldi), Willian Oliveira e Matheusinho (Daniel Jr.); Osvaldo (Janderson), Matheus Gonçalves (Jean Mota) e Alerrandro (Léo Gamalho). Técnico: Léo Condé.

Local: Mineirão

Gols: Matheus Pereira, aos 4 minutos do segundo tempo, para o Cruzeiro; Lucas Silva, aos 6 minutos, anotou contra para o Vitória; Rafa Silva, aos 12 minutos, e Arthur Gomes, aos 29, fecharam o placar para o Cruzeiro;

Cartão amarelo: Zé Ivaldo e Rafael Elias

Público: 20.083

Arbitragem: Fábio Augusto Santos Sá (SE), auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)