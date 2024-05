SÉRIE A

Vitória iguala piores campanhas na largada dos pontos corridos do Brasileirão

Rubro-negro tem apenas um ponto somado após um empate e três derrotas

Publicado em 7 de maio de 2024 às 14:44

O retorno à elite do futebol nacional está sendo bem diferente do sonhado pelo torcedor do Vitória. Após quatro jogos disputados, o rubro-negro igualou as piores campanhas da história do clube na largada dos pontos corridos do Brasileirão. Depois de empatar com o rival Bahia e perder para Palmeiras, Cruzeiro e São Paulo, o Leão amarga a zona de rebaixamento, na 18ª colocação, com apenas um ponto.

A situação do Vitória neste começo do torneio nacional é tão delicada que o time não estaria fora do grupo de degola mesmo se tivesse entrado em campo e vencido o confronto adiado com o Cuiabá, na Arena Pantanal, válido pela 2ª rodada. A CBF ainda não definiu a data da partida.

Isso porque não conseguiria alcançar o Fluminense, primeiro time fora do Z4, em 16º lugar, com cinco pontos. O Vasco abre a zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com três. Atlético-GO, dono de um ponto, e Cuiabá, ainda sem pontuar, lamentam o status de vice-lanterna e lanterna da Série A, respectivamente.

"A gente lamenta. Início de campeonato preocupante. Temos feito jogos equilibrados, com exceção do Cruzeiro, que foi abaixo. Começamos com pontuação bem abaixo do que precisava", admitiu o técnico Léo Condé depois da derrota por 3x1 para o São Paulo, no Barradão, no último domingo (5). “O Vitória está reaprendendo a jogar a Série A. São cinco anos longe da competição”.

A campanha da largada nesta edição de 2024 é tão ruim quanto à de 2017. Na ocasião, após quatro jogos, o Vitória também tinha apenas um ponto e estava na 18ª posição por ter lamentado empate com o Avaí e derrotas para Corinthians, Coritiba e Fluminense. A luta foi árdua para permanecer na Série A, mas o rubro-negro escapou do rebaixamento, em 16º lugar, com 43 pontos, apenas por ter melhor saldo de gols que o Coritiba, 17º colocado.

A queda aconteceu no ano seguinte, em 2018, quando o time registrou a pior largada da história do clube numa edição de pontos corridos da Série A do Brasileiro, de 2003 para cá. Após quatro jogos, o rubro-negro também registrava um empate e três derrotas, apenas um ponto, mas ocupava a 19ª colocação. Empatou com Flamengo e perdeu para Atlético-MG, América-MG e Fluminense. O rebaixamento foi amargado na penúltima rodada e o Vitória acabou o campeonato como vice-lanterna, com 37 pontos.

Foram cinco longos anos longe da elite do futebol nacional e os jogadores do elenco atual prometem não deixar os rubro-negros passarem por nova decepção. Esta semana, alguns atletas foram a público para reafirmar comprometimento com o clube e pedir aos torcedores que continuem apoiando o time apesar da fase ruim no campeonato.

"Não posso prometer que os erros não acontecerão, mas aqui reafirmo nosso compromisso em trabalhar e buscar minha melhor versão”, afirmou o capitão Zeca nas redes sociais. “O campeonato é longo e cada partida fará diferença, por isso peço que continuem acreditando, cobrando e apoiando”, pediu o lateral direito.

O atacante Mateus Gonçalves fez o mesmo. “Estou aqui para pedir que você, torcedor, continue nos apoiando. Eu sei que talvez nem possa pedir isso, mas eu também sei que vocês são responsáveis por voltarmos para a Série A, por sermos campeões baianos, eu também sei que vocês são responsáveis por toda uma sequência de vitórias em casa que tivemos, eu também sei que é por vocês, que a gente joga até o final. (…) Sempre jogamos juntos e não vai ser diferente agora. Eu garanto a vocês que da minha parte dedicação, foco, empenho e amor por essa camisa não vão faltar”, escreveu em postagem no Instagram.

O Vitória tem nova chance de se reabilitar no campeonato. No domingo (12), o rubro-negro visita o Vasco, às 11h, em São Januário. O adversário também amarga a zona de rebaixamento, com três pontos, na 17ª posição, uma acima do rubro-negro.

“A gente está devendo em quesito de resultado para o nosso torcedor, mas eu confio demais nesse elenco. Esse elenco com certeza vai dar a volta por cima e eu creio que é uma tempestade que a gente está atravessando, mas o trabalho vai fazer com que a gente dê a volta por cima. Temos total compromisso com esse clube para que a gente possa permanecer brigando firme nessa Série A do campeonato”, afirmou Osvaldo.

Desempenho do Vitória nos primeiros 4 jogos do Brasileirão de pontos corridos:

2003

7 pontos (2 vitórias / 1 empate / 1 derrota)

8ª colocação

2004

7 pontos (2 vitórias / 1 empate / 1 derrota)

6ª colocação

2008

4 pontos (1 vitória / 1 empate / 2 derrotas)

12ª colocação

2009

9 pontos (3 vitórias / 1 derrota)

2ª colocação

2010

4 pontos (1 vitória / 1 empate / 2 derrotas)

14ª colocação

2013

7 pontos (2 vitórias / 1 empate / 1 derrota)

4ª colocação

2014

5 pontos (1 vitória / 2 empates / 1 derrota)

12ª colocação

2016

5 pontos (1 vitória / 2 empates / 1 derrota)

10ª colocação

2017

1 ponto (1 empate / 3 derrotas)

18ª colocação

2018

1 ponto (1 empate / 3 derrotas)

19ª colocação

2024

1 ponto (1 empate / 3 derrotas)