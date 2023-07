Italo deu entrada em hospital após sofrer lesão. Crédito: Reprodução/Instagram

O surfista Italo Ferreira sofreu uma lesão no joelho direito, nesta terça-feira (18), durante a disputa da etapa da África do Sul do Circuito Mundial, na famosa praia de Jeffreys Bay. Ele abandonou a competição e deu entrada no hospital local para avaliar a gravidade do problema físico.



Pelas redes sociais, Italo mostrou vídeo em que aparece entrando no hospital, numa maca. "Eu tive que abandonar a bateria e ir direto para o hospital após errar uma manobra e machucar meu joelho direito. Diferente do ano passado eu não tive condições de continuar depois de sentir muita dor. Eu tenho trabalhado bastante pra ser forte e evitar esse tipo de lesão, mas infelizmente existe o risco!", escreveu o campeão mundial e olímpico.

Italo se machucou ao tentar uma manobra em disputa com Ian Gentil, havaiano e filhos de brasileiros, na repescagem. O campeão olímpico em Tóquio não conseguiu permanecer na bateria em razão das dores e abandonou as ondas em meio à disputa. Gentil avançou às oitavas de final.

Machucado, Italo Ferreira saiu de jet sky. Crédito: Beatriz Ryder/World Surf League

Com a eliminação precoce, Italo praticamente abandonou a meta de alcançar o WSL Finals, a última etapa da temporada, que conta somente com os cinco primeiros colocados do campeonato. No momento, o brasileiro é apenas o 11º colocado da tabela.

"Espero que não seja nada grave e consiga voltar o mais rápido possível, só que com outros planos! Porque eu não consigo alcançar o meu objetivo final. Tudo tem um propósito e se teve que ser assim, de um jeito ou de outro lá na frente eu vou descobrir e Deus vai me mostrar o melhor caminho", disse o surfista.