Zagueiro do penta é preso por falta de pagamento de pensão

Anderson Polga em comemoração aos 20 anos do Penta. Crédito: Reprodução/Instagram

Ex-jogador do Grêmio e pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira, Anderson Polga foi preso na noite de terça-feira (25), em Porto Alegre. Ele foi detido por falta de pagamento de pensão alimentícia. Não foram divulgados detalhes sobre os valores em atraso, pois o processo tramita em segredo de Justiça.



A decisão é da 5ª Vara de Família de Porto Alegre. De acordo com a Polícia Civil, Polga estava em um evento com outros ex-jogadores na Arena do Grêmio quando foi detido. Após ser conduzido à 9ª Delegacia de Polícia, ele foi encaminhado para a Penitenciária Estadual de Canoas, na Região Metropolitana.

Polga é formado na base do Grêmio, onde atuou entre 1999 e 2003. Com a versatilidade como uma das suas características, atuava como volante e como zagueiro. Ele foi um dos campeões da Copa do Brasil de 2001, que marcou o primeiro título de relevância de Tite - que, anos depois, comandaria a Seleção. Ainda pelo tricolor gaúcho, o ex-defensor conquistou dois campeonatos estaduais, em 1999 e 2001.

O desempenho no Grêmio levou Polga a ser convocado pelo técnico Luiz Felipe Scolari para a disputa na Copa do Mundo de 2002, na Coreia do Sul e no Japão. Ele participou de dois jogos na campanha do penta.