Agenda Bahia chega à 14ª edição colocando em pauta temas atuais

Renata de Magalhães Correia, diretora do Jornal CORREIO, no Agenda Bahia do ano passado. Crédito: Florian Boccia

Falta menos de um mês para a 14ª edição do Agenda Bahia, evento anual realizado pelo Jornal CORREIO que promove discussões sobre temas de interesse da sociedade, como inovação, relações interpessoais e sustentabilidade. O projeto é destaque no debate do desenvolvimento econômico e social do estado e será realizado em 11 de agosto, das 8h às 19h45, no SENAI CIMATEC, localizado no bairro de Piatã, em Salvador.



As inscrições para o evento, que terá como tema “Conectados”, já estão abertas e devem ser feitas através do site oficial do evento: www.agendabahiacorreio.com.br, de forma gratuita. O Agenda Bahia será transmitido ao vivo também neste site. Profissionais de destaque em áreas distintas, como tecnologia, games, afro empreendedorismo, economia circular já confirmaram presença e integram os painéis e talks que compõem a programação.

“Já são 14 edições de Agenda Bahia sempre trazendo temas de relevância tanto para o público de Salvador, que poderá assistir ao evento presencialmente, quanto para interessados de outras cidades brasileiras. Todos estarão conectados durante um dia inteiro de uma pauta abrangente, diversa e necessária”, destaca Renata de Magalhães Correia, diretora do Jornal CORREIO.

O Agenda Bahia 2023 terá início às 9h com a palestra magma “O mundo figital e o marketing do futuro”, quando se discutirá a conexão do físico com o digital nas organizações e serão apresentadas as possíveis futuras transformações neste contexto. Sócia-fundadora e diretora de Operações na Le Fil Comunicação, Rosário de Pompéia participará deste momento, ao lado de Silvio Meira, cientista-chefe TDS.company & Professor Extraordinário, CESAR.school.

Na sequência, das 9h40 às 10h20, ocorrerá o painel “Polos de Desenvolvimento do Interior: Mineração, Agro, Eólico, Agroflorestas”, mediado pelo editor e colunista de Economia e Política no Jornal CORREIO, Donaldson Gomes. Os painelistas convidados atualizarão o público sobre como está o desenvolvimento dos principais polos do estado, as oportunidades, cases e setores destaques.

No painel “Bioeconomia e Transformação Energética”, das 10h25 às 11h05, a plateia conhecerá os contextos e oportunidades vivenciados na Bioeconomia, entenderá o que é a transformação energética e como pessoas e empresas são afetadas. Especialista no tema, Rodrigo Gomes Guimarães será o mediador deste momento.

Para encerrar a programação da manhã, o diretor Corporativo e de Relações Humanas na Visto Sistemas, Daniel Leipnitz, fará o talk “Ponte para a Inovação: O Futuro e todos juntos - O case de Florianópolis”, no qual explicará como a capital do estado de Santa Catarina deixou de ser uma ilha baseada nos serviços público e turismo para se tornar o principal polo de inovação do Brasil. O palestrante também é presidente do SAPIENS Parque, vice-presidente da ANPROTEC e presidente do Conselho da ACATE.

Tarde

Após o almoço, a partir das 14h, a plateia vai descobrir como usar a economia criativa para se conectar com suas raízes e origens e transformar as pessoas e o mundo. Na sequência, o futuro do futebol será abordado através de um talk e terá como palestrante o presidente do Fortaleza Esporte Clube, Marcelo Paz.

Das 15h15 às 15h55 será vez de discutir os “Desafios, impactos e cases da comunidade preta no mundo empreendedor e da tecnologia”. Autor e consultor em Diversidade e Inovação, Paulo Rogerio Nunes mediará o painel, que contextualizará o afroempreendedorismo mundial, brasileiro e baiano através de cases. Entre as convidadas estão Linda Bezerra, editora chefe no Jornal CORREIO, e Alana Sales, presidente da Aje Bahia e especialista em Impulsionamento e Transição de Carreira.

“O impacto das tecnologias emergentes para setores estratégicas (IA, VR, AR)” é o tema do painel seguinte, que será discutido por especialistas, como Alex Winetzki, founder and CEO at Woopi Stefanini and R&D Director at Stefanini Group. Exemplos e práticas em setores como o da saúde entrarão na pauta.

Quem quiser saber como conectar gerações distintas no mundo do trabalho não pode perder o talk das 17h, afinal, atualmente existe, ao menos, cinco gerações trabalhando simultaneamente nas organizações. Então, como engajar e conectar cada uma delas? Como aproveitar ao máximo desta diversidade? Quais os desafios e oportunidades que isso traz? Tudo isso será abordado por Mauro Wainstock, sócio da consultoria HUB 40+ e colunista da Exame.

O mundo dos games também entrou na pauta desta edição do Agenda Bahia. O painel das 17h35 trará uma contextualização deste mercado, além de números, tendências e impacto sobre as pessoas e negócios. Cases do setor serão trazidos por convidados, como Victor Cardozo, Art Director, Technical Artist and Animator at Aoca Game Lab.