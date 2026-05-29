LIDERANÇA

Empresa da Bahia usa neurociência para transformar liderança e gestão de pessoas

Liderada por Vanessa Almeida, Aflorar ajuda empresas a melhorar comunicação, engajamento, cultura organizacional e desempenho das equipes

Estúdio Correio

Publicado em 29 de maio de 2026 às 05:00

Vanessa Almeida lidera a empresa baiana Aflorar - Desenvolvimento Humano e Organizacional Crédito: Divulgação/Aflorar

Em um cenário empresarial cada vez mais acelerado, tecnológico e pressionado por resultados, muitas organizações descobriram que seus maiores desafios já não estão apenas nos processos, sistemas ou estratégias, mas nas pessoas.

Conflitos silenciosos, líderes emocionalmente sobrecarregados, equipes desconectadas, comunicação agressiva, perda de engajamento, dificuldade de retenção e experiências frias no atendimento têm custado caro às empresas, especialmente em segmentos de alta pressão como a saúde.

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Foi justamente observando essas dores invisíveis do ambiente corporativo que nasceu a proposta da Aflorar - Desenvolvimento Humano e Organizacional, empresa baiana liderada pela especialista Vanessa Almeida, que vem ganhando destaque por unir gestão estratégica, neurociência e desenvolvimento humano de forma prática e profundamente transformadora.

Com mais de duas décadas de experiência no mercado corporativo, Vanessa percebeu que muitos problemas organizacionais não são causados apenas pela falta de técnica, mas pela ausência de consciência sobre comportamento humano, relações e cultura organizacional.

“Uma empresa pode ter processos excelentes e ainda assim adoecer suas equipes, perder clientes e comprometer seus resultados. O problema raramente está apenas na operação. Ele normalmente está nas dinâmicas humanas que sustentam, ou sabotam, os resultados”, afirma.

Mais do que uma consultoria tradicional, a Aflorar atua na reestruturação humana das organizações. Seu trabalho envolve desde análise de cultura e desenvolvimento de lideranças até melhoria da comunicação, fortalecimento das relações interpessoais, experiência do cliente e construção de ambientes emocionalmente mais saudáveis e produtivos.

Gestão de pessoas além do discurso

Enquanto muitas empresas ainda tratam a “humanização” como um conceito superficial, a Aflorar transforma esse tema em estratégia de negócio.

A empresa atua diretamente em desafios como:

- desgaste emocional das equipes;

- conflitos internos;

- falhas de comunicação;

- baixa responsabilização;

- lideranças despreparadas;

- atendimento mecanizado;

- perda de performance causada por desalinhamentos comportamentais;

- dificuldade de engajamento e retenção.

O objetivo não é apenas melhorar o clima organizacional, mas criar culturas mais maduras, conscientes e sustentáveis.

“A verdadeira alta performance não começa no medo, na pressão ou no controle excessivo. Ela vem da clareza, do pertencimento, da responsabilidade e de relações saudáveis”, destaca Vanessa.

Forte atuação no setor da saúde

Um dos grandes diferenciais da Aflorar é sua atuação no segmento da saúde, um dos setores mais desafiadores e sensíveis da economia baiana.

Hospitais, clínicas, consultórios e laboratórios convivem diariamente com altos níveis de pressão emocional, urgência, desgaste humano e expectativas elevadas dos pacientes. Nesse contexto, a empresa atua ajudando instituições a se reorganizarem não apenas em seus processos, mas principalmente na experiência humana dentro da operação.

A atuação vai desde otimização de fluxos, fortalecimento do atendimento e desenvolvimento de lideranças até estratégias de fidelização, retenção de pacientes e melhoria da jornada de experiência.

O resultado é uma combinação entre sustentabilidade financeira, fortalecimento da cultura organizacional e maior qualidade nas relações.

Neuroliderança e transformação cultural

Através de imersões, treinamentos e mentorias em Neuroliderança e Alta Performance, realizadas em Salvador e outras cidades do estado, Vanessa Almeida também se tornou referência em discussões sobre comportamento humano aplicado à gestão.

Os encontros reúnem líderes, empresários e gestores interessados em compreender como o cérebro influencia decisões, conflitos, comunicação, resistência às mudanças e produtividade.

Mas, diferente de abordagens puramente motivacionais, a proposta da Aflorar está na aplicação prática do conhecimento humano dentro das empresas.

“O futuro das organizações depende menos de discursos inspiradores e mais da capacidade dos líderes de compreenderem pessoas, emoções e comportamentos com maturidade”, explica.

Uma nova visão sobre gestão

Para o mercado baiano, a presença de uma empresa como a Aflorar - Desenvolvimento Humano e Organizacional representa um movimento importante de amadurecimento organizacional: o entendimento de que gerir negócios é, essencialmente, gerir relações humanas.

Ao integrar neurociência, estratégia e desenvolvimento humano, a empresa vem ajudando organizações a criarem ambientes mais conscientes, produtivos e sustentáveis, sem perder a sensibilidade, a escuta e a humanidade no caminho.

Porque, no fim, empresas crescem na mesma velocidade em que suas pessoas conseguem evoluir.

Conheça mais sobre a Aflorar – Desenvolvimento Humano e Organizacional em www.aflorargestao.com.br