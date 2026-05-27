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Grupo Wish aposta em hotéis sustentáveis e amplia estratégia ESG no Brasil

Rede lança programa Regenere para integrar ações ambientais, sociais e de governança em resorts e hotéis espalhados pelo país

  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio

  • Estúdio Correio

Publicado em 27 de maio de 2026 às 05:00

Grupo Wish
Wish Foz do Iguaçu Resort Crédito: Divulgação Grupo Wish

Sustentabilidade deixou de ser tendência e virou estratégia na hotelaria. Com hotéis e resorts em destinos turísticos de todo o Brasil, o Grupo Wish lançou o programa Regenere, iniciativa que amplia ações ESG voltadas à redução de impactos ambientais, inclusão social e fortalecimento das comunidades locais.    

Com 20 anos de atuação no setor hoteleiro e mais de 2.500 apartamentos disponíveis, o Grupo Wish reúne atualmente 11 hotéis e resorts distribuídos em oito estados brasileiros, atuando nos segmentos upscale, midscale e econômico.

Grupo Wish

Hotel da Bahia by Wish por Divulgação Grupo Wish
Wish Serrano Resort por Divulgação Grupo Wish
Wish Natal Resort por Divulgação Grupo Wish
Prodigy Gramado by Wish por Divulgação Grupo Wish
Wish Foz do Iguaçu Resort por Divulgação Grupo Wish
Prodigy Santos Dumont by Wish por Divulgação Grupo Wish
Marupiara All Inclusive Resort by Wish por Divulgação Grupo Wish
Linx Confins by Wish por Divulgação Grupo Wish
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Hotel da Bahia by Wish por Divulgação Grupo Wish

Na categoria upscale, a bandeira Wish Hotels & Resorts conta com empreendimentos em destinos estratégicos como Wish Foz do Iguaçu Resort, Wish Serrano Resort e Wish Natal Resort. No segmento midscale, a marca Prodigy Hotels by Wish está presente com o Prodigy Santos Dumont by Wish e o Prodigy Gramado by Wish. Já a bandeira econômica Linx Airport Hotels by Wish opera nos aeroportos com o Linx Galeão by Wish e o Linx Confins by Wish.

O portfólio também inclui o tradicional Hotel da Bahia by Wish e o Marupiara Resort by Wish. Recentemente, o grupo também anunciou a chegada de dois novos hotéis upscale em Florianópolis: Jurerê Beach Village e Jurerê IL Campanario.

Agora, toda essa operação passa a ser conectada por uma estratégia ESG estruturada em quatro pilares: recursos naturais, gente, negócios e relações.

O programa Regenere nasce com foco na ampliação da eficiência energética, gestão de resíduos, redução de desperdícios, preservação da biodiversidade, desenvolvimento de colaboradores, diversidade e inclusão, fortalecimento das comunidades locais e incorporação de critérios socioambientais na cadeia de fornecedores.

Além das iniciativas já implementadas nos hotéis e resorts da rede, o Grupo Wish também realizou sua primeira convenção com neutralização de carbono em 2026, passou a apoiar o Instituto Ayrton Senna e vem fortalecendo ações de impacto social, economia circular e valorização de fornecedores regionais.

O Regenere representa um passo importante na evolução da nossa estratégia ESG. Mais do que reunir iniciativas já existentes, o programa estabelece metas, governança e direcionamento para que sustentabilidade esteja integrada à forma como operamos, tomamos decisões e nos relacionamos com hóspedes, colaboradores, parceiros e comunidades

Pablo Torres,

Gerente de Comunicação, Marketing e ESG

Para o Grupo Wish, sustentabilidade na hotelaria passa não apenas pela redução de impactos ambientais, mas também pela geração de valor econômico e social nos destinos onde a companhia está presente.

Sobre o Grupo Wish

Com 20 anos de atuação no setor hoteleiro e mais de 2.500 apartamentos disponíveis, o Grupo Wish consolidou-se como referência nacional em hospitalidade. Seu portfólio reúne 11 hotéis e resorts distribuídos por oito Estados brasileiros, com atuação nos segmentos upscale, midscale e econômico.

Na categoria upscale, a bandeira Wish Hotels & Resorts inclui unidades em destinos estratégicos como Foz do Iguaçu (PR) – Wish Foz do Iguaçu Resort, Gramado (RS) – Wish Serrano Resort e Natal (RN) – Wish Natal Resort.

No segmento midscale, a bandeira Prodigy Hotels by Wish marca presença no Rio de Janeiro (RJ) com o Prodigy Santos Dumont by Wish, integrado ao Aeroporto Santos Dumont, e em Gramado (RS), com o Prodigy Gramado by Wish.

Na linha econômica, a bandeira Linx Airport Hotels by Wish atende viajantes em importantes hubs aéreos, com unidades no Aeroporto RIOgaleão (RJ) – Linx Galeão by Wish, e no Aeroporto Internacional de Confins (MG) – Linx Confins by Wish.

Se unem ao portfólio o tradicional Hotel da Bahia by Wish, em Salvador (BA), e o Marupiara Resort by Wish, em Porto de Galinhas (PE), destinos que combinam história, cultura e lazer.

Recentemente o Grupo também anunciou a chegada de dois novos hotéis upscale: Jurerê Beach Village e Jurerê IL Campanario, ambos em Florianópolis (SC).

Este conteúdo não representa a opinião do jornal Correio e é de responsabilidade do autor.

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