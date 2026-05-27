TURISMO

Grupo Wish aposta em hotéis sustentáveis e amplia estratégia ESG no Brasil

Rede lança programa Regenere para integrar ações ambientais, sociais e de governança em resorts e hotéis espalhados pelo país

Estúdio Correio

Publicado em 27 de maio de 2026 às 05:00

Wish Foz do Iguaçu Resort Crédito: Divulgação Grupo Wish

Sustentabilidade deixou de ser tendência e virou estratégia na hotelaria. Com hotéis e resorts em destinos turísticos de todo o Brasil, o Grupo Wish lançou o programa Regenere, iniciativa que amplia ações ESG voltadas à redução de impactos ambientais, inclusão social e fortalecimento das comunidades locais.

Com 20 anos de atuação no setor hoteleiro e mais de 2.500 apartamentos disponíveis, o Grupo Wish reúne atualmente 11 hotéis e resorts distribuídos em oito estados brasileiros, atuando nos segmentos upscale, midscale e econômico.

Grupo Wish 1 de 8

Na categoria upscale, a bandeira Wish Hotels & Resorts conta com empreendimentos em destinos estratégicos como Wish Foz do Iguaçu Resort, Wish Serrano Resort e Wish Natal Resort. No segmento midscale, a marca Prodigy Hotels by Wish está presente com o Prodigy Santos Dumont by Wish e o Prodigy Gramado by Wish. Já a bandeira econômica Linx Airport Hotels by Wish opera nos aeroportos com o Linx Galeão by Wish e o Linx Confins by Wish.

O portfólio também inclui o tradicional Hotel da Bahia by Wish e o Marupiara Resort by Wish. Recentemente, o grupo também anunciou a chegada de dois novos hotéis upscale em Florianópolis: Jurerê Beach Village e Jurerê IL Campanario.

Agora, toda essa operação passa a ser conectada por uma estratégia ESG estruturada em quatro pilares: recursos naturais, gente, negócios e relações.

O programa Regenere nasce com foco na ampliação da eficiência energética, gestão de resíduos, redução de desperdícios, preservação da biodiversidade, desenvolvimento de colaboradores, diversidade e inclusão, fortalecimento das comunidades locais e incorporação de critérios socioambientais na cadeia de fornecedores.

Além das iniciativas já implementadas nos hotéis e resorts da rede, o Grupo Wish também realizou sua primeira convenção com neutralização de carbono em 2026, passou a apoiar o Instituto Ayrton Senna e vem fortalecendo ações de impacto social, economia circular e valorização de fornecedores regionais.

O Regenere representa um passo importante na evolução da nossa estratégia ESG. Mais do que reunir iniciativas já existentes, o programa estabelece metas, governança e direcionamento para que sustentabilidade esteja integrada à forma como operamos, tomamos decisões e nos relacionamos com hóspedes, colaboradores, parceiros e comunidades Pablo Torres, Gerente de Comunicação, Marketing e ESG

Para o Grupo Wish, sustentabilidade na hotelaria passa não apenas pela redução de impactos ambientais, mas também pela geração de valor econômico e social nos destinos onde a companhia está presente.

Sobre o Grupo Wish

Com 20 anos de atuação no setor hoteleiro e mais de 2.500 apartamentos disponíveis, o Grupo Wish consolidou-se como referência nacional em hospitalidade. Seu portfólio reúne 11 hotéis e resorts distribuídos por oito Estados brasileiros, com atuação nos segmentos upscale, midscale e econômico.

Na categoria upscale, a bandeira Wish Hotels & Resorts inclui unidades em destinos estratégicos como Foz do Iguaçu (PR) – Wish Foz do Iguaçu Resort, Gramado (RS) – Wish Serrano Resort e Natal (RN) – Wish Natal Resort.

No segmento midscale, a bandeira Prodigy Hotels by Wish marca presença no Rio de Janeiro (RJ) com o Prodigy Santos Dumont by Wish, integrado ao Aeroporto Santos Dumont, e em Gramado (RS), com o Prodigy Gramado by Wish.

Na linha econômica, a bandeira Linx Airport Hotels by Wish atende viajantes em importantes hubs aéreos, com unidades no Aeroporto RIOgaleão (RJ) – Linx Galeão by Wish, e no Aeroporto Internacional de Confins (MG) – Linx Confins by Wish.

Se unem ao portfólio o tradicional Hotel da Bahia by Wish, em Salvador (BA), e o Marupiara Resort by Wish, em Porto de Galinhas (PE), destinos que combinam história, cultura e lazer.

Recentemente o Grupo também anunciou a chegada de dois novos hotéis upscale: Jurerê Beach Village e Jurerê IL Campanario, ambos em Florianópolis (SC).