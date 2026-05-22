FUTURO

Medicina do futuro: tecnologia e “pacientes robôs” transformam formação de estudantes em Salvador

Laboratórios com realidade virtual, simulação realística e equipamentos de alta tecnologia aproximam alunos da rotina médica

Estúdio Correio

Publicado em 22 de maio de 2026 às 05:00

Visualização 3D realista de estruturas anatômicas Crédito: Acervo institucional

Em uma realidade onde a tecnologia está cada vez mais conectada à experiência prática, os laboratórios ocupam um lugar essencial na formação de médicos e médicas tecnicamente qualificados. Instituições que investem em estrutura tecnológica, laboratórios com tecnologia de ponta e espaços de simulação realística saem na frente e se tornam referência na formação de novos médicos.

Mais do que espaços de prática, os laboratórios da Faculdade Zarns Salvador são ambientes concebidos para conectar o aluno à vivência da carreira, oferecendo o desenvolvimento de uma série de habilidades essenciais para a atuação profissional. Essa estrutura complementa a experiência prática que os estudantes já vivenciam, desde o ciclo básico, na Clínica-escola da instituição e nos hospitais parceiros.

Zarns 1 de 10

O campus da instituição é dedicado exclusivamente à formação em Medicina. Na sua estrutura, o prédio dispõe de laboratórios de práticas cirúrgicas, habilidades médicas, estudos morfofuncionais e atividades multidisciplinares, além de consultórios simulados. Todos esses ambientes são essenciais para que o aluno desenvolva as competências clínicas necessárias à atuação médica, através de experiências que reproduzem situações reais da rotina médica.

Os recursos tecnológicos também são aliados na construção de uma formação mais humanizada. Em cenários simulados, os alunos treinam desde procedimentos clínicos, mas também o lado delicado da prática profissional, como comunicação de diagnósticos difíceis a pacientes e familiares. Em situações como essa, habilidades essenciais são desenvolvidas como escuta ativa e empática, acolhimento e comunicação humanizada.

Um dos grandes destaques da Zarns é o laboratório de simulação realística. Neste espaço, os alunos aprendem em um ambiente desenvolvido para reproduzir cenários muito próximos à rotina hospitalar como emergência, centro cirúrgico e UTI, proporcionando um aprendizado mais próximo da experiência profissional. “Além de habilidades técnicas, os laboratórios também contribuem na construção da autonomia, confiança e capacidade de tomada de decisões”, ressalta a médica e professora da Zarns, Ana Paula Faria.

Através dos manequins de alta fidelidade os estudantes conseguem treinar habilidades em um “paciente robô” que reage como um ser humano reagiria (por meio de fala e respiração), promovendo uma experiência imersiva de ensino. “Ter acesso a laboratórios bem estruturados, com equipamentos semelhantes aos encontrados em hospitais e acompanhamento próximo dos professores, faz toda a diferença na formação. Além de desenvolver o raciocínio clínico, a prática constante em simulações e procedimentos traz mais segurança e preparo para quando estivermos diante de um paciente real”, conclui Caio Teixeira, aluno da instituição.

“Quanto mais próximo da realidade do dia a dia do médico o estudante estiver, mais preparado ele estará para atuar na profissão. O aluno da Zarns pode praticar com peças anatômicas, mesas virtuais, modelos anatômicos em 3D e óculos de realidade virtual, recursos que tornam o aprendizado mais imersivo", destaca Daniele Targino, supervisora de laboratórios da instituição.

Espaços que inspiram

Todos os laboratórios da Faculdade Zarns Salvador recebem nomes de importantes personalidades brasileiras que deixaram grandes contribuições para a história da medicina e da ciência brasileira. Ao incorporar essas referências no ambiente acadêmico, a instituição cria uma atmosfera que gera inspiração profissional, senso de propósito e pertencimento aos futuros médicos e médicas em formação.

Os homenageados representam diferentes áreas da medicina e da saúde, como Nise da Silveira que revolucionou o tratamento de pacientes psiquiátricos no país e Carlos Chagas, mundialmente conhecido por descobrir e identificar o ciclo da doença de Chagas. A lista também inclui Sérgio Arouca, Rodolfo Teixeira, Vital Brazil, Adolfo Lutz, Euryclides de Jesus Zerbini e Paulo de Tarso Monteiro.

Ao associar ambientes de aprendizagem a nomes que ajudaram a transformar a medicina brasileira, a instituição reforça valores importantes como humanização, ciência e compromisso com a saúde.