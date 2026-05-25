INDÚSTRIA FORTE

Bahia abriga única fábrica de insumo estratégico da indústria brasileira; saiba mais

Operação da Tronox produz dióxido de titânio usado em tintas, plásticos, cosméticos e construção civil, reduzindo dependência de importações



Estúdio Correio

Márcia Luz

Publicado em 25 de maio de 2026 às 16:00

A Tronox também dedica seus esforços ao desenvolvimento profissional, à qualidade de vida e ao fortalecimento da cultura organizacional Crédito: Ulisses Dumas/Argo Imagens

A Bahia abriga a única planta produtora de dióxido de titânio do Brasil, e é dela que a Tronox abastece setores essenciais da economia nacional. O pigmento fabricado no estado é insumo estratégico para cadeias como tintas, construção civil, plásticos, papel, cosméticos e bens de consumo. A operação reduz a dependência brasileira de importações e amplia a competitividade da indústria nacional, conectando a produção local ao ritmo da atividade econômica do país.

“Isso confere à operação um papel relevante para a indústria nacional, reduzindo a dependência de importações e fortalecendo a competitividade do setor produtivo brasileiro”, afirma Moisés Santos, diretor de Operações da Tronox Bahia.

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Manter essa relevância exige lidar com uma planta de alta complexidade industrial, onde rigor técnico, previsibilidade operacional e eficiência em toda a cadeia produtiva são atributos fundamentais. Entre os desafios atuais enfrentados pelo segmento estão as oscilações do cenário macroeconômico global, a volatilidade dos custos logísticos e os impactos sobre cadeias de suprimentos decorrentes de tensões geopolíticas internacionais. Como companhia global, a Tronox trabalha de forma integrada para mitigar esses efeitos e assegurar continuidade operacional e atendimento confiável ao mercado. A resposta tem sido uma atuação consistente e focada em excelência operacional.

Otimização de processos e modernização industrial

Ao longo de sua trajetória, a empresa avançou em modelos de manutenção baseados em criticidade, ampliando a previsibilidade das intervenções industriais. Também investiu na otimização de processos e na integração entre áreas operacionais e de suporte, reduzindo variabilidades e aumentando a confiabilidade da operação.

Paralelamente, a Tronox segue investindo na modernização de seus ativos industriais, com atualização de equipamentos e adoção de sistemas mais avançados, capazes de elevar eficiência, segurança operacional e capacidade de resposta diante de cenários mais desafiadores.

O fato de integrar uma companhia global amplia a gestão da cadeia de suprimentos, garantindo mais resiliência e agilidade frente a instabilidades externas. Essa estrutura se reflete na distribuição para o mercado interno, realizada a partir de uma cadeia integrada que vai do fornecimento de matérias-primas até a entrega do produto final.

“O equilíbrio entre padronização e flexibilidade é um dos fatores que contribuem para manter a competitividade da operação”, destaca Moisés Santos, diretor de Operações da Tronox Bahia.

Segundo o executivo, o planejamento entre as áreas logística, comercial e industrial é o que sustenta o abastecimento do mercado interno. “A distribuição para o mercado interno é realizada com base em planejamento estruturado, buscando alinhar capacidade produtiva, demanda dos clientes e necessidades dos diferentes segmentos atendidos”, ressalta.

Estratégia operacional e cultura de excelência

As diretrizes globais da Tronox são desdobradas em metas, indicadores e planos de ação claros, garantindo que a visão estratégica esteja presente em toda a operação. O alinhamento ocorre por meio de uma gestão estruturada, com acompanhamento contínuo de desempenho, disciplina operacional e incentivo à melhoria contínua.

A lógica vai além das metas de produtividade. A empresa busca consolidar uma cultura de responsabilidade compartilhada, na qual cada colaborador compreende como sua atuação impacta diretamente os resultados do negócio.

Investimento em pessoas e desenvolvimento profissional

A Tronox também direciona esforços para o desenvolvimento profissional, a qualidade de vida e o fortalecimento da cultura organizacional. O reconhecimento como excelente lugar para trabalhar reflete o compromisso com equipes engajadas, seguras e preparadas para sustentar resultados de forma consistente.

“Nosso entendimento é que competitividade sustentável só se constrói com pessoas alinhadas à estratégia e comprometidas com excelência, inovação e evolução contínua”, afirma Moisés Santos.

Evolução do portfólio e monitoramento contínuo

Nos últimos anos, a empresa ampliou e evoluiu seu portfólio, com o lançamento de produtos mais tecnológicos e alinhados às transformações dos setores atendidos. Esse avanço ocorre sem comprometer a estabilidade da operação, graças ao planejamento industrial, ao conhecimento técnico e ao rigor nos processos de qualidade.

A gestão da produção é orientada por indicadores que funcionam como ferramentas de melhoria contínua e identificação de oportunidades. Entre os itens monitorados estão segurança, desempenho produtivo, qualidade, confiabilidade operacional, sustentabilidade, custos e eficiência. As métricas permitem acompanhamento constante e apoiam a tomada de decisão em todos os níveis da organização.