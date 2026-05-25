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Bahia abriga única fábrica de insumo estratégico da indústria brasileira; saiba mais

Operação da Tronox produz dióxido de titânio usado em tintas, plásticos, cosméticos e construção civil, reduzindo dependência de importações

  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio
  • Foto do(a) author(a) Márcia Luz

  • Estúdio Correio

  • Márcia Luz

Publicado em 25 de maio de 2026 às 16:00

TronoxA Tronox também dedica seus esforços ao desenvolvimento profissional, à qualidade de vida e ao fortalecimento da cultura organizacional
A Tronox também dedica seus esforços ao desenvolvimento profissional, à qualidade de vida e ao fortalecimento da cultura organizacional Crédito: Ulisses Dumas/Argo Imagens

A Bahia abriga a única planta produtora de dióxido de titânio do Brasil, e é dela que a Tronox abastece setores essenciais da economia nacional. O pigmento fabricado no estado é insumo estratégico para cadeias como tintas, construção civil, plásticos, papel, cosméticos e bens de consumo. A operação reduz a dependência brasileira de importações e amplia a competitividade da indústria nacional, conectando a produção local ao ritmo da atividade econômica do país.

“Isso confere à operação um papel relevante para a indústria nacional, reduzindo a dependência de importações e fortalecendo a competitividade do setor produtivo brasileiro”, afirma Moisés Santos, diretor de Operações da Tronox Bahia.

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A adoção de tecnologias mais sofisticadas costuma depender de uma série de fatores por Magnific

Manter essa relevância exige lidar com uma planta de alta complexidade industrial, onde rigor técnico, previsibilidade operacional e eficiência em toda a cadeia produtiva são atributos fundamentais. Entre os desafios atuais enfrentados pelo segmento estão as oscilações do cenário macroeconômico global, a volatilidade dos custos logísticos e os impactos sobre cadeias de suprimentos decorrentes de tensões geopolíticas internacionais. Como companhia global, a Tronox trabalha de forma integrada para mitigar esses efeitos e assegurar continuidade operacional e atendimento confiável ao mercado. A resposta tem sido uma atuação consistente e focada em excelência operacional.

Otimização de processos e modernização industrial

Ao longo de sua trajetória, a empresa avançou em modelos de manutenção baseados em criticidade, ampliando a previsibilidade das intervenções industriais. Também investiu na otimização de processos e na integração entre áreas operacionais e de suporte, reduzindo variabilidades e aumentando a confiabilidade da operação.

Paralelamente, a Tronox segue investindo na modernização de seus ativos industriais, com atualização de equipamentos e adoção de sistemas mais avançados, capazes de elevar eficiência, segurança operacional e capacidade de resposta diante de cenários mais desafiadores.

O fato de integrar uma companhia global amplia a gestão da cadeia de suprimentos, garantindo mais resiliência e agilidade frente a instabilidades externas. Essa estrutura se reflete na distribuição para o mercado interno, realizada a partir de uma cadeia integrada que vai do fornecimento de matérias-primas até a entrega do produto final.

“O equilíbrio entre padronização e flexibilidade é um dos fatores que contribuem para manter a competitividade da operação”, destaca Moisés Santos, diretor de Operações da Tronox Bahia.

Segundo o executivo, o planejamento entre as áreas logística, comercial e industrial é o que sustenta o abastecimento do mercado interno. “A distribuição para o mercado interno é realizada com base em planejamento estruturado, buscando alinhar capacidade produtiva, demanda dos clientes e necessidades dos diferentes segmentos atendidos”, ressalta.

Estratégia operacional e cultura de excelência

As diretrizes globais da Tronox são desdobradas em metas, indicadores e planos de ação claros, garantindo que a visão estratégica esteja presente em toda a operação. O alinhamento ocorre por meio de uma gestão estruturada, com acompanhamento contínuo de desempenho, disciplina operacional e incentivo à melhoria contínua.

A lógica vai além das metas de produtividade. A empresa busca consolidar uma cultura de responsabilidade compartilhada, na qual cada colaborador compreende como sua atuação impacta diretamente os resultados do negócio.

Investimento em pessoas e desenvolvimento profissional

A Tronox também direciona esforços para o desenvolvimento profissional, a qualidade de vida e o fortalecimento da cultura organizacional. O reconhecimento como excelente lugar para trabalhar reflete o compromisso com equipes engajadas, seguras e preparadas para sustentar resultados de forma consistente.

“Nosso entendimento é que competitividade sustentável só se constrói com pessoas alinhadas à estratégia e comprometidas com excelência, inovação e evolução contínua”, afirma Moisés Santos.

Evolução do portfólio e monitoramento contínuo

Nos últimos anos, a empresa ampliou e evoluiu seu portfólio, com o lançamento de produtos mais tecnológicos e alinhados às transformações dos setores atendidos. Esse avanço ocorre sem comprometer a estabilidade da operação, graças ao planejamento industrial, ao conhecimento técnico e ao rigor nos processos de qualidade.

A gestão da produção é orientada por indicadores que funcionam como ferramentas de melhoria contínua e identificação de oportunidades. Entre os itens monitorados estão segurança, desempenho produtivo, qualidade, confiabilidade operacional, sustentabilidade, custos e eficiência. As métricas permitem acompanhamento constante e apoiam a tomada de decisão em todos os níveis da organização.

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O projeto Indústria Forte é uma realização do jornal Correio, com patrocínio da Acelen, Jacobina Mineração - Pan American Silver, Neoenergia Coelba, Suzano e Unipar, e apoio da Braskem, FIEB e Wilson Sons.

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