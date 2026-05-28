EMPREGO

SENAI Bahia abre quase 5 mil vagas em cursos técnicos com alta empregabilidade; veja como se inscrever

Sete em cada dez alunos formados pelo SENAI Bahia conseguem inserção no mercado de trabalho

Murilo Gitel

Publicado em 28 de maio de 2026 às 05:00

Estudantes comemoram vitória em desafio de inovação, uma das oportunidades dos alunos do SENAI Crédito: Antônio Cavalcante/Coperphoto/Sistema FIEB

Com quase 5 mil vagas abertas para 2026.2, os cursos técnicos do SENAI Bahia têm atraído jovens em busca de qualificação rápida e alta empregabilidade. A formação une prática, inovação e conexão direta com a indústria, diferencial que faz com que sete em cada dez alunos já estejam inseridos no mercado de trabalho após a conclusão do curso.

Com infraestrutura moderna, metodologias ativas e cursos voltados para áreas de alta demanda, como Automação Industrial, Desenvolvimento de Sistemas, Eletromecânica e Mecatrônica, o SENAI Bahia aposta em uma formação alinhada às transformações da indústria e às novas exigências tecnológicas do mercado. Além das aulas práticas e da conexão direta com empresas industriais, os estudantes participam de experiências imersivas voltadas à inovação e à resolução de desafios reais do setor produtivo.

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Inovação na prática

O Grand Prix Regional, primeira maratona de inovação aberta promovida pelo SENAI Bahia e pelo SEBRAE dentro do INDEX, maior evento da indústria do Nordeste, reúne estudantes de cursos técnicos em equipes multidisciplinares, chamadas de escuderias, para desenvolver soluções tecnológicas voltadas a desafios reais da indústria. Em uma dinâmica inspirada nos hackathons, os participantes enfrentam uma corrida contra o tempo para criar propostas inovadoras de negócios e tecnologia com acompanhamento de mentores e empresas parceiras.

Foi nesse cenário que Jaqueline Queiroz, 24 anos, passou a enxergar o próprio futuro profissional de outra forma. Aluna do curso técnico em Automação Industrial do SENAI Lauro de Freitas, ela integrou a escuderia vencedora Synapse 4.0 durante a competição promovida pelo SENAI Bahia e SEBRAE Educação Empreendedora no INDEX.

“Foi meu primeiro Grand Prix e eu já quero participar do próximo. Nossa proposta foi uma solução de automação que pudesse transmitir informações em tempo real para o monitoramento da planta industrial. Foi uma oportunidade de colocar em prática o que aprendemos no curso, buscando respostas para problemas reais da indústria”, destacou Jaqueline.

Diferencial

A experiência da estudante traduz um dos principais diferenciais dos cursos técnicos do SENAI Bahia: o aprendizado prático conectado às demandas reais da indústria. Com laboratórios modernos, metodologias ativas e foco na chamada Indústria 4.0, os alunos vivenciam desafios semelhantes aos encontrados no mercado de trabalho desde os primeiros módulos.

Essa conexão direta com o mercado é um dos fatores que fazem do ensino técnico uma ferramenta estratégica para ampliar a empregabilidade dos jovens. Atualmente, sete em cada dez alunos formados nos cursos técnicos do SENAI Bahia já estão inseridos no mercado de trabalho. A trajetória de Nathalia Barbosa, 22 anos, confirma esse cenário. Formada no curso técnico em Qualidade, ela atua hoje como assistente de Sistema de Gestão na Volgroup.

Oportunidade

“Quando surgiu a oportunidade de atuar na indústria, na área da qualidade, enxerguei aquilo como uma chance de expandir meu olhar. Foi então, trabalhando diretamente com o Sistema de Gestão, que desenvolvi uma visão mais ampla e estratégica sobre a área. O SENAI teve um papel fundamental nessa trajetória, contribuindo com toda a base teórica e me ajudando a desenvolver um pensamento mais estratégico”, conta.

Em um contexto marcado pela transformação digital, pela redução da força de trabalho jovem e pela necessidade crescente de qualificação profissional, os cursos técnicos ganham ainda mais relevância. Além de ampliar as oportunidades de emprego e geração de renda, a formação técnica contribui para o aumento da produtividade industrial ao preparar profissionais alinhados às novas exigências tecnológicas.

Referência

Os cursos técnicos do SENAI Bahia se destacam pela infraestrutura de ponta, aulas práticas, constante atualização curricular e proximidade com as empresas industriais. A instituição oferece modalidades presenciais e semipresenciais, com cursos voltados para áreas de alta demanda, como Automação Industrial, Desenvolvimento de Sistemas, Eletromecânica, Mecatrônica, Logística, Qualidade, Química, Redes de Computadores, Segurança do Trabalho, entre outras.

Entre os diferenciais da formação estão a conexão com tecnologias da Indústria 4.0, a aprendizagem “mão na massa” em laboratórios modernos, a alta empregabilidade e os cursos alinhados às demandas reais das empresas. Além disso, a formação conta com parcerias com a indústria para estágios e inserção profissional, modalidades flexíveis de ensino e a possibilidade de especialização rápida por meio dos cursos pós-técnicos.

O gerente da Regional Metropolitana do SENAI-BA, Sergio Martins, destaca que os cursos técnicos migraram de uma formação operacional para uma formação tecnológica e integrada. “Incorporando competências digitais, aplicando metodologias ativas como abordagem educacionais, onde o estudante está no centro do processo de aprendizagem, forte conexão com a indústria e metodologias baseadas em desafios reais. Isso garante profissionais mais preparados para atuar em ambientes inteligentes, conectados e orientados por dados - características centrais da Indústria 4.0.”

Martins também observa a alta empregabilidade dos alunos do SENAI Bahia. “Está diretamente associada ao modelo educacional totalmente conectado à indústria que envolve a estruturação e revisão de programas educacionais a partir das necessidades do setor produtivo, e não apenas com base em conteúdo acadêmico. A formação do SENAI é construída em atendimento à necessidade do mercado industrial”, complementa o gestor.

Matrículas abertas para 2026.2

O SENAI Bahia está com inscrições abertas para 4.859 vagas em cursos técnicos de nível médio nas modalidades presencial e semipresencial. As inscrições devem ser realizadas no site tecnico.senaibahia.com.br até o dia 15 de julho de 2026. Do total de vagas, 936 serão destinadas ao Programa de Bolsas de Estudo SENAI/DR/BA, que abrirá as inscrições, a partir do dia 25 de maio até 15 de julho de 2026.

Os cursos têm duração entre 18 e 24 meses e estão distribuídos entre as unidades de Alagoinhas, Camaçari, Feira de Santana, Ilhéus, Juazeiro, Lauro de Freitas, Salvador (CIMATEC e Dendezeiros), Santo Antônio de Jesus, Teixeira de Freitas, Vitória da Conquista, Luís Eduardo Magalhães, Senhor do Bonfim, Serrinha, Eunápolis, Jacobina e Jequié.

Novidades

Entre as novidades desta edição estão os cursos semipresenciais de Planejamento e Controle da Produção, em Alagoinhas, e Biotecnologia, em Lauro de Freitas, além dos cursos presenciais de Marketing, em Feira de Santana, e Manutenção Aeronáutica em Célula e Produção Cultural, no SENAI CIMATEC, em Salvador.

As aulas terão início em agosto. Mais informações podem ser obtidas pela Central de Atendimento do SENAI Bahia, no telefone (71) 3534-8090.

Ainda no segundo semestre de 2026, o SENAI também iniciará suas atividades em Santo Antônio de Jesus, ofertando os cursos de Eletromecânica (presencial) e Segurança do Trabalho, e Logística, na modalidade semipresencial. Enquanto a nova unidade não é construída, o SENAI funcionará provisoriamente na Avenida Dois de Julho, nº 230, bairro Amparo.