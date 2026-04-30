Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O que é ESG na prática? Diretora do Bradesco explica em fórum em Salvador

Palestra no ESG Fórum Bahia aborda como sustentabilidade impacta resultados e estratégia das empresas

  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio

  • Estúdio Correio

Publicado em 29 de abril de 2026 às 15:43

Palestrantes ESG Fórum Bahia
Nathalia Garcia Crédito: Divulgação

A diretora da Bradesco Consórcios, Nathalia Garcia, está confirmada no 5º ESG Fórum Bahia, que acontecerá nos dias 20 e 21 de maio, no Porto Salvador, na Contermas. Ela será uma das vozes a discutir o papel da sustentabilidade nos negócios, conduzindo, no primeiro dia do evento, a palestra “ESG na geração de valor”, abordando como práticas ambientais, sociais e de governança podem impulsionar resultados e fortalecer estratégias corporativas.

“ESG, para mim, é menos sobre a tradução literal das três letras e mais sobre prática consistente. Estar em um fórum como esse é uma oportunidade de ampliar a escuta, entender diferentes perspectivas e, principalmente, traduzir essas conversas em decisões que façam sentido para as pessoas e para o negócio”, destacou.

ESG Fórum Bahia

Fórum ESG Salvador será realizado no Porto Salvador (Contermas), com inscrições gratuitas. por Divulgação
IV Fórum ESG por Marina Silva/CORREIO
Luana Ozemela por Divulgação
Nathalia Garcia por Divulgação
Vanessa Gordilho por Divulgação
Luiz Henrique Tapia por Divulgação
Loyola Neto por Divulgação
Fabiana Costa por Divulgação
Caio Magri por Divulgação
Alexandre di Ciero por Divulgação
Victor Barreto por Divulgação
Jorge Cajazeira é um dos mediadores por Divulgação
ícaro Ribeiro por Divulgação
Donaldson Gomes é um dos mediadores por Divulgação
Fórum ESG Salvador será realizado no Porto Salvador (Contermas), com inscrições gratuitas. por Carlos Santiago/@myphantomtoy
1 de 15
Fórum ESG Salvador será realizado no Porto Salvador (Contermas), com inscrições gratuitas. por Divulgação

Nathalia Garcia foi Diretora de Marketing do Bradesco, eleita Profissional de Marketing do Ano pelo Propmark em 2025, finalista do Prêmio Caboré 2025 na categoria Profissional de Marketing e integrante da lista Elite CMOs 2025 do InfoMoney.

Com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, a soteropolitana é formada em Administração, pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), possui MBA em Finanças, pela FGV, e pós-graduação em Marketing Digital, pela ESPM. Nathalia, quem também integra o programa Win-Win, da ONU Mulheres, foi reconhecida como Women to Watch 2024 pela Meio & Mensagem e lidera o grupo de afinidades Mulheres pra Frente, iniciativa dedicada a fortalecer o protagonismo feminino dentro e fora do Bradesco.

A edição 2026 do ESG Fórum Bahia tem no conselho curador Isaac Edington, responsável por estruturar uma programação que integra conteúdo técnico, visão estratégica e conexões setoriais. Promovido pelo Jornal CORREIO, o evento chega ao seu quinto ano consolidado como um dos principais espaços de discussão sobre sustentabilidade, governança e responsabilidade social no Brasil. Reunindo especialistas, empresários, gestores públicos e representantes da sociedade civil, o fórum se insere em um contexto de amadurecimento do ESG no país, impulsionado por novas regulações e pelo aumento da transparência.

Serviço

5º ESG Fórum Bahia

Data: 20 e 21 de maio de 2026

Horário:

20/05 – 17h às 22h (exclusivo para convidados)

21/05 – 08h às 18h (aberto ao público)

Local: Porto Salvador – Contermas

Endereço: Av. da França, 393 – Comércio, Salvador – BA

Inscrições: gratuitas, sujeito à lotação do espaço (em breve)

Informações: www.correio24horas.com.br/esg

Mais recentes

Imagem - Vai faltar emprego ou mão de obra? Veja quais competências o mercado já exige para as novas vagas até 2030

Vai faltar emprego ou mão de obra? Veja quais competências o mercado já exige para as novas vagas até 2030
Imagem - Salvador ganha novo empreendimento de alto padrão com 46 unidades no Caminho das Árvores

Salvador ganha novo empreendimento de alto padrão com 46 unidades no Caminho das Árvores
Imagem - Inscrições para Corrida do SESI encerram no domingo (26); prova deve reunir mais de 3 mil em Salvador

Inscrições para Corrida do SESI encerram no domingo (26); prova deve reunir mais de 3 mil em Salvador