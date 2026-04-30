O que é ESG na prática? Diretora do Bradesco explica em fórum em Salvador

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Estúdio Correio
Publicado em 29 de abril de 2026 às 15:43
A diretora da Bradesco Consórcios, Nathalia Garcia, está confirmada no 5º ESG Fórum Bahia, que acontecerá nos dias 20 e 21 de maio, no Porto Salvador, na Contermas. Ela será uma das vozes a discutir o papel da sustentabilidade nos negócios, conduzindo, no primeiro dia do evento, a palestra “ESG na geração de valor”, abordando como práticas ambientais, sociais e de governança podem impulsionar resultados e fortalecer estratégias corporativas.
“ESG, para mim, é menos sobre a tradução literal das três letras e mais sobre prática consistente. Estar em um fórum como esse é uma oportunidade de ampliar a escuta, entender diferentes perspectivas e, principalmente, traduzir essas conversas em decisões que façam sentido para as pessoas e para o negócio”, destacou.
ESG Fórum Bahia
Nathalia Garcia foi Diretora de Marketing do Bradesco, eleita Profissional de Marketing do Ano pelo Propmark em 2025, finalista do Prêmio Caboré 2025 na categoria Profissional de Marketing e integrante da lista Elite CMOs 2025 do InfoMoney.
Com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, a soteropolitana é formada em Administração, pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), possui MBA em Finanças, pela FGV, e pós-graduação em Marketing Digital, pela ESPM. Nathalia, quem também integra o programa Win-Win, da ONU Mulheres, foi reconhecida como Women to Watch 2024 pela Meio & Mensagem e lidera o grupo de afinidades Mulheres pra Frente, iniciativa dedicada a fortalecer o protagonismo feminino dentro e fora do Bradesco.
A edição 2026 do ESG Fórum Bahia tem no conselho curador Isaac Edington, responsável por estruturar uma programação que integra conteúdo técnico, visão estratégica e conexões setoriais. Promovido pelo Jornal CORREIO, o evento chega ao seu quinto ano consolidado como um dos principais espaços de discussão sobre sustentabilidade, governança e responsabilidade social no Brasil. Reunindo especialistas, empresários, gestores públicos e representantes da sociedade civil, o fórum se insere em um contexto de amadurecimento do ESG no país, impulsionado por novas regulações e pelo aumento da transparência.
5º ESG Fórum Bahia
Data: 20 e 21 de maio de 2026
Horário:
20/05 – 17h às 22h (exclusivo para convidados)
21/05 – 08h às 18h (aberto ao público)
Local: Porto Salvador – Contermas
Endereço: Av. da França, 393 – Comércio, Salvador – BA
Inscrições: gratuitas, sujeito à lotação do espaço (em breve)
Informações: www.correio24horas.com.br/esg