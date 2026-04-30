ESG

O que é ESG na prática? Diretora do Bradesco explica em fórum em Salvador

Palestra no ESG Fórum Bahia aborda como sustentabilidade impacta resultados e estratégia das empresas

Estúdio Correio

Publicado em 29 de abril de 2026 às 15:43

Nathalia Garcia Crédito: Divulgação

A diretora da Bradesco Consórcios, Nathalia Garcia, está confirmada no 5º ESG Fórum Bahia, que acontecerá nos dias 20 e 21 de maio, no Porto Salvador, na Contermas. Ela será uma das vozes a discutir o papel da sustentabilidade nos negócios, conduzindo, no primeiro dia do evento, a palestra “ESG na geração de valor”, abordando como práticas ambientais, sociais e de governança podem impulsionar resultados e fortalecer estratégias corporativas.

“ESG, para mim, é menos sobre a tradução literal das três letras e mais sobre prática consistente. Estar em um fórum como esse é uma oportunidade de ampliar a escuta, entender diferentes perspectivas e, principalmente, traduzir essas conversas em decisões que façam sentido para as pessoas e para o negócio”, destacou.

ESG Fórum Bahia 1 de 15

Nathalia Garcia foi Diretora de Marketing do Bradesco, eleita Profissional de Marketing do Ano pelo Propmark em 2025, finalista do Prêmio Caboré 2025 na categoria Profissional de Marketing e integrante da lista Elite CMOs 2025 do InfoMoney.

Com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, a soteropolitana é formada em Administração, pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), possui MBA em Finanças, pela FGV, e pós-graduação em Marketing Digital, pela ESPM. Nathalia, quem também integra o programa Win-Win, da ONU Mulheres, foi reconhecida como Women to Watch 2024 pela Meio & Mensagem e lidera o grupo de afinidades Mulheres pra Frente, iniciativa dedicada a fortalecer o protagonismo feminino dentro e fora do Bradesco.

A edição 2026 do ESG Fórum Bahia tem no conselho curador Isaac Edington, responsável por estruturar uma programação que integra conteúdo técnico, visão estratégica e conexões setoriais. Promovido pelo Jornal CORREIO, o evento chega ao seu quinto ano consolidado como um dos principais espaços de discussão sobre sustentabilidade, governança e responsabilidade social no Brasil. Reunindo especialistas, empresários, gestores públicos e representantes da sociedade civil, o fórum se insere em um contexto de amadurecimento do ESG no país, impulsionado por novas regulações e pelo aumento da transparência.

Serviço

5º ESG Fórum Bahia

Data: 20 e 21 de maio de 2026

Horário:

20/05 – 17h às 22h (exclusivo para convidados)

21/05 – 08h às 18h (aberto ao público)

Local: Porto Salvador – Contermas

Endereço: Av. da França, 393 – Comércio, Salvador – BA