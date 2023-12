Rede D’Or é líder em práticas ESG no Brasil

No pilar social, a Rede D’Or está à frente de importantes projetos de inclusão. Crédito: MARCIO MERCANTE

A Rede D’Or, maior empresa de saúde privada da América Latina, avançou na incorporação de critérios ambientais, sociais e de governança (ESG) em 2015, com a publicação do seu primeiro Relatório de Sustentabilidade, auditado desde 2020 por terceira parte, seguindo as diretrizes dos principais padrões mundiais de reporte de sustentabilidade, como GRI (Global Reporting Initiative) e SASB (Sustainability Accounting Standards Board).



Desde então, a empresa lidera negócios sustentáveis na área da saúde, com iniciativas que melhoram a eficiência de recursos em 73 hospitais e 54 clínicas oncológicas espalhados pelo país. A seguir, saiba quais conquistas e resultados obtidos nos três pilares ESG possibilitam a Rede D’Or alcançar uma operação mais sustentável a cada ano.

Gestão ambiental premiada

Como signatária do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU) desde 2020, a Rede D’Or aderiu à Agenda 2030 de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Do total de 17 ODS, inicialmente a empresa se comprometeu a alcançar metas em cinco objetivos considerados prioritários. No estudo de materialidade 2022, a companhia passou a priorizar mais três objetivos, e do total de oito, os mais fortemente relacionados ao tema ESG são: o ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura; o ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis; e o ODS 13 – Ação Contra a Mudança Global do Clima.

Em setembro de 2022, com a aprovação do Conselho de Administração, a Rede D’Or aprovou seu Planejamento Estratégico ESG, com metas socioambientais a serem cumpridas até 2030, entre elas, a redução de 36% das emissões relativas de gases de efeito estufa (GEE). Além disso, como participante da campanha global Race to Zero pela mitigação das mudanças climáticas, assumiu o compromisso de zerar, até 2050, as emissões líquidas de carbono.

A empresa também já implementou um programa de eficiência energética em suas unidades, iniciou sua adesão ao Mercado Livre de Energia (MLE), com a meta de atingir 74 unidades de negócios operando com fontes de energia renováveis até 2025, e investe em um programa de eficiência hídrica para garantir a redução de 10% do consumo de água em todas as unidades integrantes do projeto até 2024.

Fruto de uma parceria com o governo estadual do Rio de Janeiro, a Rede D’Or, por meio do Instituto D’Or de Saúde Pública, é responsável pela gestão do Hospital Estadual da Criança (HEC), na zona oeste carioca, que acaba de completar 10 anos. Referência em atendimento pediátrico de alta complexidade em ortopedia, transplantes e tratamento de câncer, o hospital já realizou mais de 200 mil consultas ambulatoriais, cerca de 48 mil cirurgias e mais de 250 transplantes, em crianças e adolescentes de zero a 19 anos.

Ao alinhar as iniciativas ESG dentro da organização, a Rede D’Or vem recebendo prêmios e reconhecimentos nacionais e internacionais, entre os quais: Melhores do ESG pela revista Exame; Marcas Mais Admiradas do Brasil – Band News; Valor 1000 categoria

Serviços Médicos; MSCI ESG Ratings; Top Performer 2022 Epimed Solutions; 100 Mais Influentes da Saúde; nota “B” no Carbon Disclosure Project (CDP) – organização mundial que avalia os impactos ambientais nas corporações.

Governança

Em 2020, com a Oferta Pública Inicial de ações (IPO), a Rede D’Or passou a integrar o Novo Mercado, um seleto grupo de empresas de capital aberto com o nível mais elevado de governança corporativa da Bolsa de Valores brasileira. Isso significa que, de forma voluntária, a Rede D’Or optou por aderir às rigorosas práticas de governança sugeridas pela B3, como: presença de 20% de conselheiros independentes no Conselho de Administração; exigências de Compliance e implementação de Auditoria Interna, entre outras.

Um ano após realizar a abertura de capital, em reconhecimento ao seu modelo de gestão sustentável, a companhia foi selecionada para integrar a carteira 2023 do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3, principal indicador de sustentabilidade das empresas brasileiras listadas na Bolsa de Valores.

Parcerias

No pilar social, a Rede D’Or está à frente de importantes projetos de inclusão, como a parceria com o Instituto Proa, que oferece oportunidades para o desenvolvimento profissional de mais de 900 jovens de escolas públicas de todo o país.

Fruto de uma parceria com o governo estadual do Rio de Janeiro, a Rede D'Or, por meio do Instituto D'Or de Saúde Pública, é responsável pela gestão do Hospital Estadual da Criança (HEC), na zona oeste carioca, que acaba de completar 10 anos. Referência em atendimento pediátrico de alta complexidade em ortopedia, transplantes e tratamento de câncer, já realizou mais de 200 mil consultas ambulatoriais, cerca de 48 mil cirurgias e mais de 250 transplantes, em crianças e adolescentes de zero a 19 anos.

Por ser uma empresa de abrangência nacional com mais de 70 mil colaboradores, a Rede D’Or tem o desafio avaliar as peculiaridades locais, buscando soluções que contribuam para uma operação cada vez mais sustentável e integrada à cultura organizacional, com esforços contínuos para exercer uma gestão de saúde responsável, que pensa na atual e nas futuras gerações

Confira aqui o Relatório de Sustentabilidade 2022 da Rede D’Or.