DIVERSÃO

São João e Copa do Mundo movimentam o Palacete Tirachapéu em Salvador; veja programação

Espaço histórico da Rua Chile reúne festas juninas, transmissões da Copa do Mundo, forró ao vivo e experiências gastronômicas em Salvador

Estúdio Correio

Publicado em 30 de maio de 2026 às 05:00

Palacete Tirachapéu aposta em experiências que unem gastronomia, cultura e entretenimento Crédito: Betto Jr.

O Palacete Tirachapéu prepara uma intensa programação para os meses de junho e julho, reunindo experiências que conectam tradição nordestina, música, gastronomia e futebol em um dos endereços mais emblemáticos do Centro Histórico de Salvador. Entre festas juninas e a realização da Embaixada da Copa do Mundo, o espaço reforça sua consolidação como um dos principais polos culturais e enogastronômicos da capital baiana.

Abrindo a temporada, o espaço promove, em parceria com a Estação Rubi, o projeto “Quintas Forrozeiras”, realizado nos dias 4, 11 e 18 de junho, sempre das 19h às 22h. A proposta aposta em uma imersão no universo junino nordestino, com noites dedicadas ao forró, baião, xote, xaxado e arrasta-pé. O ambiente será cenografado especialmente para remeter às tradicionais festas de São João, com direito a dançarinos interagindo com o público.

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A abertura do projeto, no dia 4 de junho, será comandada pelo sanfoneiro caruaruense Marquinhos Café, artista reconhecido pelo trabalho voltado à valorização da cultura nordestina e por mais de três décadas dedicadas à sanfona.

Na semana seguinte, em 11 de junho, a programação recebe o cantor e compositor Del Feliz, um dos nomes mais representativos do São João da Bahia. Com 22 anos de carreira, 22 CDs e três DVDs lançados, o artista já levou o forró para mais de 50 países, consolidando uma trajetória marcada pela difusão internacional da música nordestina.

Encerrando a programação, no dia 18, sobe ao palco o sanfoneiro paraibano Gel Barbosa, considerado um dos principais instrumentistas da atualidade. O músico acumula apresentações em países como China, Angola, Inglaterra, Alemanha, Suíça, Holanda e França.

O couvert artístico custa R$ 150. As reservas e vendas podem ser feitas pelos telefones e WhatsApp (71) 99993-7110 e (71) 99992-9868, com atendimento de segunda a sábado, das 10h às 19h.

“Criamos uma programação que celebra a essência do São João nordestino, valorizando artistas que representam a força da nossa cultura popular. Queremos que o público viva uma experiência completa, que una música, gastronomia, tradição e convivência”, afirma Rebeca Cavalcante, diretora de eventos do Palacete Tirachapéu.

Sabor junino no Casarìa

Além das Quintas Forrozeiras, o restaurante Casarìa também entra no ritmo das festas de São João às quintas de junho, com buffet temático nordestino por R$ 59,90. No menu, milho cozido, amendoim, bolos diversos e mini cachorro-quente. Aos sábados e domingos, a programação continua no café da manhã temático, com pratos típicos da temporada, como canjica e pamonha. O buffet livre custa R$ 149 por pessoa. Tanto às quintas quanto aos domingos, um trio forrozeiro garante a animação.

Embaixada da Copa do Mundo com a Smirnoff

A partir de 11 de junho, o Palacete Tirachapéu passa a operar também como Embaixada da Copa do Mundo FIFA 2026 em Salvador, em uma ação especial realizada em parceria com a Smirnoff. A programação segue até 19 de julho e pretende reunir torcedores, turistas e apaixonados por futebol em torno de transmissões dos jogos, experiências gastronômicas e ativações temáticas.

Durante o mundial, os restaurantes Casarìa, Preta Tirachapéu e Pala7 exibirão grande parte das partidas em ambientes preparados especialmente para o período da competição. Como parte da experiência, a Smirnoff assina uma carta exclusiva de caipiroskas inspiradas em seleções campeãs da Copa do Mundo, que estarão disponíveis nas casas, além do menu tradicional.

“Transformar o Palacete Tirachapéu na Embaixada da Copa do Mundo reforça a nossa vocação de criar experiências que conectam cultura, entretenimento, gastronomia e grandes acontecimentos. Queremos que o público viva o clima da Copa em um espaço histórico, vibrante e pensado para reunir pessoas em torno da celebração do futebol”, diz Rebeca.

O Salão dos Fundadores também estará disponível para reservas corporativas de empresas interessadas em promover ativações e eventos relacionados ao mundial.

Complexo cultural e gastronômico

Mais do que um espaço de eventos, o Palacete Tirachapéu se consolidou nos últimos anos como um complexo cultural, gastronômico e criativo instalado em plena Rua Chile, considerada a mais antiga do Brasil.

O empreendimento abriga os restaurantes Pala7, no rooftop, Preta Tirachapéu e Casarìa, no térreo, além do Pub 1549, da Galeria Usina, da tabacaria JAMM Cigar e lojas como Acqua Aroma e Chocolat Du Jour.

Recentemente, o espaço ampliou sua operação com a chegada do estilista Fause Haten, que passou a comandar uma loja no local, além da marca Kolombina e de uma pop-up reunindo as grifes Pythia, Amará e LR Ateliê.

No primeiro pavimento funciona um complexo de salas que inclui uma biblioteca de livros raros e a Sala dos Fundadores, espaço que já recebeu palestras de Nizan Guanaes, Bruno Astuto e Michel Alcoforado, além de show de Carlinhos Brown. Atualmente, o ambiente recebe uma temporada de espetáculos promovida pelo projeto Estação Rubi.

O segundo andar abriga um espaço da vinícola Uvva e a Lumino New Business School, instituição voltada ao ensino de Administração de Empresas com metodologia inspirada em escolas internacionais.

O complexo do Tirachapéu se estende ainda pela Rua Chile e arredores, onde estão instalados o restaurante Peixe Voador, no rooftop do Gorges Residence, o espaço Chile 27 e o Espaço Fala, dedicado à curadoria de moda e arte produzida por criadores nordestinos.

Concebido em 1914 pelo arquiteto italiano Rossi Baptista, o Palacete Tirachapéu atravessou décadas como um dos marcos arquitetônicos do Centro Histórico de Salvador até ser restaurado e reposicionado como um elo entre patrimônio histórico, economia criativa e experiências contemporâneas.