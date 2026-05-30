Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

São João e Copa do Mundo movimentam o Palacete Tirachapéu em Salvador; veja programação

Espaço histórico da Rua Chile reúne festas juninas, transmissões da Copa do Mundo, forró ao vivo e experiências gastronômicas em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio

  • Estúdio Correio

Publicado em 30 de maio de 2026 às 05:00

Palacete Tirachapéu
Palacete Tirachapéu aposta em experiências que unem gastronomia, cultura e entretenimento Crédito: Betto Jr.

Palacete Tirachapéu prepara uma intensa programação para os meses de junho e julho, reunindo experiências que conectam tradição nordestina, música, gastronomia e futebol em um dos endereços mais emblemáticos do Centro Histórico de Salvador. Entre festas juninas e a realização da Embaixada da Copa do Mundo, o espaço reforça sua consolidação como um dos principais polos culturais e enogastronômicos da capital baiana.

Abrindo a temporada, o espaço promove, em parceria com a Estação Rubi, o projeto “Quintas Forrozeiras”, realizado nos dias 4, 11 e 18 de junho, sempre das 19h às 22h. A proposta aposta em uma imersão no universo junino nordestino, com noites dedicadas ao forró, baião, xote, xaxado e arrasta-pé. O ambiente será cenografado especialmente para remeter às tradicionais festas de São João, com direito a dançarinos interagindo com o público.

Palacete Tirachapéu

Café da manhã junino no Casarìa por Roberto Abreu
Café da manhã junino no Casarìa por Roberto Abreu
Café da manhã junino no Casarìa por Roberto Abreu
Café da manhã junino no Casarìa por Roberto Abreu
Café da manhã junino no Casarìa por Roberto Abreu
Café da manhã junino no Casarìa por Roberto Abreu
Café da manhã junino no Casarìa por Roberto Abreu
Café da manhã junino no Casarìa por Roberto Abreu
Café da manhã junino no Casarìa por Roberto Abreu
Café da manhã junino no Casarìa por Roberto Abreu
Café da manhã junino no Casarìa por Roberto Abreu
Caipirinha Smirnoff por Divulgação
Caipirinha Smirnoff por Divulgação
Caipirinha Smirnoff por Divulgação
Chef Preta por Betto Jr.
Restaurante Preta por Betto Jr.
Restaurante Preta por Betto Jr.
Sala dos Fundadores por Betto Jr.
Sala dos Fundadores por Betto Jr.
Sala dos Fundadores por Betto Jr.
Sala dos Fundadores por Betto Jr.
Casarìa por Betto Jr.
Casarìa por Betto Jr.
Pala 7 por Roberto Abreu
Pala 7 por Roberto Abreu
Pala 7 por Roberto Abreu
Pala 7 por Roberto Abreu
Palacete Tirachapéu por Betto Jr.
Palacete Tirachapéu por Betto Jr.
Palacete Tirachapéu por Betto Jr.
Palacete Tirachapéu por Betto Jr.
Palacete Tirachapéu por Betto Jr.
Palacete Tirachapéu por Betto Jr.
Palacete Tirachapéu por Betto Jr.
Palacete Tirachapéu por Betto Jr.
undefined por Betto Jr.
Palacete Tirachapéu por Betto Jr.
Palacete Tirachapéu por Betto Jr.
Palacete Tirachapéu por Betto Jr.
Palacete Tirachapéu por Betto Jr.
Palacete Tirachapéu por Betto Jr.
Palacete Tirachapéu por Milena Palladino
1 de 42
Café da manhã junino no Casarìa por Roberto Abreu

A abertura do projeto, no dia 4 de junho, será comandada pelo sanfoneiro caruaruense Marquinhos Café, artista reconhecido pelo trabalho voltado à valorização da cultura nordestina e por mais de três décadas dedicadas à sanfona.

Na semana seguinte, em 11 de junho, a programação recebe o cantor e compositor Del Feliz, um dos nomes mais representativos do São João da Bahia. Com 22 anos de carreira, 22 CDs e três DVDs lançados, o artista já levou o forró para mais de 50 países, consolidando uma trajetória marcada pela difusão internacional da música nordestina.

Encerrando a programação, no dia 18, sobe ao palco o sanfoneiro paraibano Gel Barbosa, considerado um dos principais instrumentistas da atualidade. O músico acumula apresentações em países como China, Angola, Inglaterra, Alemanha, Suíça, Holanda e França.

O couvert artístico custa R$ 150. As reservas e vendas podem ser feitas pelos telefones e WhatsApp (71) 99993-7110 e (71) 99992-9868, com atendimento de segunda a sábado, das 10h às 19h.

“Criamos uma programação que celebra a essência do São João nordestino, valorizando artistas que representam a força da nossa cultura popular. Queremos que o público viva uma experiência completa, que una música, gastronomia, tradição e convivência”, afirma Rebeca Cavalcante, diretora de eventos do Palacete Tirachapéu.

Sabor junino no Casarìa

Além das Quintas Forrozeiras, o restaurante Casarìa também entra no ritmo das festas de São João às quintas de junho, com buffet temático nordestino por R$ 59,90. No menu, milho cozido, amendoim, bolos diversos e mini cachorro-quente. Aos sábados e domingos, a programação continua no café da manhã temático, com pratos típicos da temporada, como canjica e pamonha. O buffet livre custa R$ 149 por pessoa. Tanto às quintas quanto aos domingos, um trio forrozeiro garante a animação.

Embaixada da Copa do Mundo com a Smirnoff

A partir de 11 de junho, o Palacete Tirachapéu passa a operar também como Embaixada da Copa do Mundo FIFA 2026 em Salvador, em uma ação especial realizada em parceria com a Smirnoff. A programação segue até 19 de julho e pretende reunir torcedores, turistas e apaixonados por futebol em torno de transmissões dos jogos, experiências gastronômicas e ativações temáticas.

Durante o mundial, os restaurantes Casarìa, Preta Tirachapéu e Pala7 exibirão grande parte das partidas em ambientes preparados especialmente para o período da competição. Como parte da experiência, a Smirnoff assina uma carta exclusiva de caipiroskas inspiradas em seleções campeãs da Copa do Mundo, que estarão disponíveis nas casas, além do menu tradicional. 

“Transformar o Palacete Tirachapéu na Embaixada da Copa do Mundo reforça a nossa vocação de criar experiências que conectam cultura, entretenimento, gastronomia e grandes acontecimentos. Queremos que o público viva o clima da Copa em um espaço histórico, vibrante e pensado para reunir pessoas em torno da celebração do futebol”, diz Rebeca.

O Salão dos Fundadores também estará disponível para reservas corporativas de empresas interessadas em promover ativações e eventos relacionados ao mundial.

Complexo cultural e gastronômico

Mais do que um espaço de eventos, o Palacete Tirachapéu se consolidou nos últimos anos como um complexo cultural, gastronômico e criativo instalado em plena Rua Chile, considerada a mais antiga do Brasil.

O empreendimento abriga os restaurantes Pala7, no rooftop, Preta Tirachapéu e Casarìa, no térreo, além do Pub 1549, da Galeria Usina, da tabacaria JAMM Cigar e lojas como Acqua Aroma e Chocolat Du Jour.

Recentemente, o espaço ampliou sua operação com a chegada do estilista Fause Haten, que passou a comandar uma loja no local, além da marca Kolombina e de uma pop-up reunindo as grifes Pythia, Amará e LR Ateliê.

No primeiro pavimento funciona um complexo de salas que inclui uma biblioteca de livros raros e a Sala dos Fundadores, espaço que já recebeu palestras de Nizan Guanaes, Bruno Astuto e Michel Alcoforado, além de show de Carlinhos Brown. Atualmente, o ambiente recebe uma temporada de espetáculos promovida pelo projeto Estação Rubi.

O segundo andar abriga um espaço da vinícola Uvva e a Lumino New Business School, instituição voltada ao ensino de Administração de Empresas com metodologia inspirada em escolas internacionais.

O complexo do Tirachapéu se estende ainda pela Rua Chile e arredores, onde estão instalados o restaurante Peixe Voador, no rooftop do Gorges Residence, o espaço Chile 27 e o Espaço Fala, dedicado à curadoria de moda e arte produzida por criadores nordestinos.

Concebido em 1914 pelo arquiteto italiano Rossi Baptista, o Palacete Tirachapéu atravessou décadas como um dos marcos arquitetônicos do Centro Histórico de Salvador até ser restaurado e reposicionado como um elo entre patrimônio histórico, economia criativa e experiências contemporâneas.

O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.

Mais recentes

Imagem - Empresa da Bahia usa neurociência para transformar liderança e gestão de pessoas

Empresa da Bahia usa neurociência para transformar liderança e gestão de pessoas
Imagem - SENAI Bahia abre quase 5 mil vagas em cursos técnicos com alta empregabilidade; veja como se inscrever

SENAI Bahia abre quase 5 mil vagas em cursos técnicos com alta empregabilidade; veja como se inscrever
Imagem - Grupo Wish aposta em hotéis sustentáveis e amplia estratégia ESG no Brasil

Grupo Wish aposta em hotéis sustentáveis e amplia estratégia ESG no Brasil