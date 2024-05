10 dicas para ir bem nas provas de Matemática

10 dicas para ir bem nas provas de Matemática

Para conquistar um bom desempenho em provas como concursos públicos, vestibulares, olimpíadas escolares ou Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), é preciso planejamento e preparação ao longo de todo o ano. Deixar para estudar na última hora não é uma estratégia eficaz para alcançar o sucesso.

Segundo o professor Cesar Guimarães, diretor da MMP Materiais Pedagógicos, qualquer aprendizado começa com você gostando do assunto. E, para muitos, gostar de Matemática pode parecer complicado.

“Vamos começar a entender a importância da Matemática e, como ela está muito presente no dia a dia, o quanto nosso cotidiano fica melhor se a dominarmos. […] Depois disso, você começa a pegar gosto pelo assunto e, pode ter certeza, você vai começar a gostar de Matemática, principalmente quando consegue resolver desafios”, explica.

Desbloqueando o aprendizado

Para absorver melhor conceitos de Matemática, o importante é entendê-los, e não tentar decorar fórmulas. Saber o significado de cada etapa, interpretar o enunciado é muito mais importante do que saber fazer as contas. Como se diz, “o problema da Matemática muitas vezes está no português”.