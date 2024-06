Edicase Brasil

11 dicas para apostar em ações de marketing de influência

Especialista indica como você pode aumentar as chances de sucesso ao aplicar essas ações

Publicado em 4 de junho de 2024 às 16:28

O marketing de influência pode ser uma estratégia para tornar sua marca mais conhecida

O marketing de influência explodiu nos últimos anos e tornou-se uma ferramenta essencial para as marcas se conectarem com seu público de forma autêntica e engajada. Mas,para ter sucesso no segmento, é fundamental encontrar os influenciadores certos, desenvolver campanhas autênticas e medir os resultados de forma eficaz.

Para Priscila Caldeira, executiva da área de marketing de influência e fundadora da Allma Conect, a ascensão desse tipo de estratégia nos últimos anos trouxe uma nova perspectiva da publicidade e redefiniu padrões, além de criar expectativas de sucesso para a nova fase da comunicação publicitária.

“Nos últimos anos, as redes sociais tiveram um papel essencial no crescimento dos influenciadores digitais, o que fez que eles se tornassem peças-chave no diálogo das marcas com o público. Eles tendem a passar uma autenticidade e uma credibilidade fundamentais para um público que busca genuinidade nas propagandas, com o objetivo de criar conexões com o que consome”, comenta.

Além dos vínculos criados, as campanhas com influenciadores promovem um alto nível de engajamento e interatividade que permitem uma conversa direta com o público, com curtidas, comentários, compartilhamentos e até mensagens. Mas, com tantas opções e estratégias, quais as melhores formas de acertar na escolha e aumentar as chances de sucesso das campanhas?

Para isso, a seguir, Priscila Caldeira lista algumas dicas. Confira!

1. Defina seus objetivos e público-alvo

Antes de começar, é crucial ter clareza sobre o que você deseja alcançar com suas campanhas com influenciadores. Você quer aumentar o reconhecimento da marca, gerar leads , impulsionar vendas ou algo mais? Saber seus objetivos ajudará a escolher os influenciadores certos e criar conteúdo relevante para o seu público-alvo.

2. Faça sua pesquisa e escolha os influenciadores ideais

Nem todo influenciador é ideal para sua marca. Dedique tempo para pesquisar e encontrar aqueles que se alinham aos seus valores, público-alvo e estilo de comunicação. Avalie métricas como engajamento, alcance e relevância para o seu nicho.

3. Crie um briefing detalhado

Um briefing claro e detalhado é fundamental para garantir que todos os envolvidos estejam na mesma página. Inclua informações sobre seus objetivos, público-alvo, mensagem principal, diretrizes de marca e expectativas para o conteúdo.

4. Estabeleça um relacionamento genuíno com os influenciadores

Influenciadores são pessoas reais com suas próprias ideias e preferências. Construa um relacionamento de confiança e respeito mútuo, valorizando suas opiniões e sugestões.

5. Dê liberdade criativa aos influenciadores

Confie no talento e na criatividade dos influenciadores para criar conteúdo autêntico e engajador. Dê a eles liberdade para adaptar a mensagem à sua voz e estilo únicos, sem microgerenciar cada detalhe.

Métricas ajudam a avaliar o verdadeiro impacto das campanhas de uma empresa

6. Utilize métricas relevantes para avaliar o sucesso

Não se prenda apenas ao número de seguidores ou curtidas. Utilize métricas como alcance, engajamento, conversões e vendas para avaliar o verdadeiro impacto das suas campanhas.

7. Acompanhe os resultados e faça ajustes

O marketing de influência é um processo contínuo que exige monitoramento e ajustes constantes. Analise os resultados de cada campanha e faça as alterações necessárias para otimizar o desempenho.

8. Incentive a interação com o público

Responda comentários, mensagens e perguntas do público. Incentive a interação e a criação de um diálogo autêntico com sua marca.

9. Seja transparente e autêntico

O público valoriza a transparência. Identifique claramente as parcerias com influenciadores e evite conteúdo enganoso ou que não seja autêntico.

10. Crie um relacionamento de longo prazo

O marketing de influência não é uma solução única. Invista em construir relacionamentos duradouros com influenciadores que se alinham à sua marca e seus objetivos.

11. Adapte-se às novas tendências

O cenário do marketing de influência está em constante evolução. Fique atento às novas plataformas , formatos de conteúdo e tendências para se manter atualizado e competitivo.