NUTRIÇÃO

11 motivos para incluir a chia na dieta

Originária do México e da Colômbia, a semente de chia é um alimento que oferece uma série de benefícios para a saúde. Conforme a nutricionista Izabella Frattezi, além de ser uma poderosa coadjuvante na dieta, é rica em fibras, minerais, aminoácidos e ômega 3, importantes para o bom funcionamento do corpo.

1. Ação antioxidante

“As células do nosso corpo estão constantemente sujeitas a danos tóxicos pela formação de radicais livres, que são provenientes de reações que ocorrem na membrana das células, e são responsáveis pela ocorrência de diversas enfermidades e processos degenerativos do organismo humano”, explica o cardiologista Bruno Ganem.

2. Auxilia no emagrecimento

A chia é uma forte aliada do emagrecimento saudável. Quando a semente entra em contato com líquido no interior do estômago, ela forma uma espécie de “gel” que o dilata, aumentando a sensação de saciedade. “A pessoa deve se comprometer a fazer uma atividade física e ter uma alimentação mais saudável. A chia vai fazer o papel dela de dar aquela ajudinha que todo mundo quer na hora de emagrecer”, alerta a nutricionista Izabella Frattezi.