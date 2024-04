17 termos do espiritismo e seus significados

O espiritismo é uma doutrina que se baseia na existência de uma alma imortal e na comunicação entre os vivos e os espíritos desencarnados. Fundamentado nos ensinamentos do Codificador Allan Kardec, a prática procura compreender a natureza, a origem e o destino dos espíritos, assim como as leis que regem o universo, por meio da mediunidade e da prática da caridade. É baseado em três pilares: ciência, filosofia e religião.

1. Passes

2. Umbral

3. Água fluidificada

4. Colônias socorristas

5. Avatar

6. Carma

Carma vem do sânscrito, que tem a ideia de que, se a situação é ruim, nada pode mudar, aceita-se e pronto. Na doutrina espírita, este termo não existe, embora muitos o usem. Para o espiritismo, a roda da vida é a reencarnação, sempre com a possibilidade de mudar um mal em bem.

7. Desencarnar

8. Mônada

É o corpo luminoso essencial que recebe as informações e experiências vividas pelo espírito. Imagine um polvo, com oito braços, sendo que cada braço é um espírito que reencarnou, mas está ligado ao mesmo corpo e cabeça; quando cessam as experiências, os braços se recolhem e o corpo do polvo se ilumina. Quando todos se iluminam, há só luz quente e amorosa.